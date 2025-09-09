¡Ô¼ê½Ñ6²ó¤Î¥í¥Ã¥Æ¡¦ÈþÇÏ³Ø¤¬°úÂà¡Õ¡ÖÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¹ñÌ±Åª¥¢¥Ë¥á¤Î¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤¿¸µ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉÈþ¿ÍºÊ¤ÎÁÛ¤¤
¡ÖÄ¹Ç¯¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¸Î¾ã¤ËÂÑ¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤â¡¢¸Â³¦¤ò´¶¤¸¤ëÄË¤ß¤¬Â³¤¡¢¼«Ê¬¤È¤·¤Æ¤â¼¤á»þ¤ò°Õ¼±¤·¡¢¸½Ìò°úÂà¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ëÀ°Íý¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡×¨¡¨¡9·î9Æü¡¢¥í¥Ã¥Æ¤ÎÈþÇÏ³ØÅê¼ê¡Ê38¡Ë¤¬º£¥·¡¼¥º¥ó¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤¹¤ë¤³¤È¤òµåÃÄ¤¬È¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ò¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤ò²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¸µ¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥ÉÈþ¿ÍºÊ¡Ó·ëº§µÇ°Æü¤ò¤ª½Ë¤¤¤¹¤ëÈþÇÏÁª¼ê¤È¥µ¥ó¥È¥¹¡¦¥¢¥ó¥ÊÉ×¿Í
¡¡Ãæ±ûÂç³Ø¤«¤éÅìµþ¥¬¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢2010Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È2°Ì¤Ç³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¤·¤¿ÈþÇÏÅê¼ê¤Ï¡¢2013Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇMVP¤ò³ÍÆÀ¡£2019Ç¯¥ª¥Õ¤Ë¹ñÆâFA¸¢¤ò¹Ô»È¤òÉ½ÌÀ¤·¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢2²ó¤Î¥·¡¼¥º¥ó10¾¡¤òµÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨¤Î1·³ÅÐÈÄ¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÊÂà¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç15Ç¯´Ö¤Î¥×¥íÌîµå¿ÍÀ¸¤Ë¥Ô¥ê¥ª¥É¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£80¾¡88ÇÔ¤ÎÄÌ»»À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥±¥¬Â³¤¤ÎÉ×¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢2014Ç¯¤Ë·ëº§¤·¤¿¥¬¡¼¥ë¥º¥Ð¥ó¥É¡ÖBON-BON BLANCO¡×¤Î¥µ¥ó¥È¥¹¡¦¥¢¥ó¥ÊÉ×¿Í¡Ê38¡Ë¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥ó¥ÊÉ×¿Í¤Ï¡ÖBON-BON BLANCO¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Î¼çÂê²Î¡ØBON VOYAGE¡ª¡Ù¤Ê¤É¤ò²Î¤¦¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤äÉñÂæ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤¿¡£2¿Í¤Ï2011Ç¯¤ËÃÎ¿Í¤Î¾Ò²ð¤Ç½Ð²ñ¤¤¡¢ÈþÇÏÅê¼ê¤Î°ìÌÜ¹û¤ì¤Ç¡¢2014Ç¯¤Î¥·¡¼¥º¥ó¥ª¥Õ¤ËÆþÀÒ¡£¤½¤Î¸å¡¢É×¿Í¤Ï2019Ç¯¤ËÄ¹ÃË¡¢2023Ç¯¤ËÄ¹½÷¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬É×ÉØ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£
¡Ö¸òºÝÅö½é¤ÏÌîµå¤Î¥ë¡¼¥ë¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢·ëº§¤·¤Æ¤«¤é¤ÏÉÑÈË¤Ëµå¾ì¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Èà½÷¤ÏÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¡¢ÈþÇÏ¤µ¤ó¤â¡Ø¼«Ê¬¤¬¿©¤Ù¤¿¤¤¤â¤Î¤òÏÂ¿©¤«¤éÍÎ¿©¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÎÁÍý¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¥¦¥Þ¤¤¡Ù¤È¡¢¼þ°Ï¤ËÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥¢¥ó¥ÊÉ×¿Í¤Ïº£Ç¯¤Î²Æ¡¢¹Ã»Ò±à¤Ç³èÌö¤·¤¿º¸¼ê¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Ä¤¤Î¥Ï¥ó¥Ç¥£¥¥ã¥Ã¥×¤ò¤â¤Ä¸©Î©´ôÉì¾¦¶È¹â¹»¤Î²£»³²¹ÂçÁª¼ê¤Ø¤ÎÁÛ¤¤¤ò¼«¿È¤ÎSNS¤ÇÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ô¤É¤ì¤À¤±Â¿¤¯¤ÎÆ±¤¸¶¶ø¤Î»Ò¶¡Ã£¤ä¤½¤Î¿Æ¸æ¤µ¤óÃ£¤Î¿´¤òµß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£»ä¤âÈþÇÏ¤Ã¤Á¤âÍ¦µ¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¤¬ÌÀ¤«¤¹¡£
¡ÖÈþÇÏÉ×ºÊ¤â¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤´Ä¹ÃË¤â¡ØÀèÅ·À»Í»è·çÂ»¾É¡Ù¤Ç¡¢À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë±¦¼ê¼ó¤«¤éÀè¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥Ï¥ó¥Ç¥£¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï½Ð»ºÄ¾¸å¤Ïµã¤¤¤Æ¤Ð¤«¤ê¤ÎÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ø¤ªÊ¢¤ÎÃæ¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤Ë»Ò¤É¤â¤Î±¦¼ê¤Î¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¡¢»º¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¡Ù¤È¤¤¤¦É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¸½ºß¡¢Ä¹ÃË¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÑ¶ËÅª¤ËSNS¤ÇÈ¯¿®¤·¡¢Æ±¤¸¶¶ø¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î¤¿¤á¤ËÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡ÈþÇÏÅê¼ê¤Î°úÂà¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Æ±Æü¡£¥¢¥ó¥ÊÉ×¿Í¤Ï¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÉ×¤Ë´¶¼Õ¤ÈÏ«¤¤¤Î¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
¡Ô¼ê½Ñ6²ó¡£¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤À¤é¤±¤ÎÆü¡¹¡£²¿¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÄü¤á¤º¤ËÁ°¤À¤±¤ò¸«¤Æ¡¡¼«Ê¬¤ò¿®¤¸¤ÆÁö¤êÂ³¤±¡¡²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤âÇç¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿ÈþÇÏ¤Ã¤Á¡£¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤Àº¿ÀÎÏ¤Ç¡¡»äÃ£¤Ë¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯ÁÇÅ¨¤Ê·Ê¿§¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÈþÇÏ¤Ã¤Á¤ÎÅØÎÏ¤¬¡¡ÈþÇÏ¤Ã¤Á¤ÎÁÛ¤¤¤¬¡¡¤É¤¦¤«Êó¤ï¤ì¤Þ¤¹¤è¤¦¤Ë¤È¡¡ËèÆü´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Õ
¡¡¥·¡¼¥º¥ó¤¬½ª¤ï¤ì¤Ð¡¢ºÇ¹â¤Î¡É¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡É¤Ç²á¤´¤¹¿·¤¿¤ÊÀ¸³è¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£