2026Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤ËÂ£¤é¤ì¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¿³ºº²ñ¤¬¡¢9·î9Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

9Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¥ªー¥Æ¥Ô¥¢¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Î»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ¥é¥ó¥Êー¤ËÂ£¤é¤ì¤ëT¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¿³ºº²ñ¤Ç¤¹¡£

¢£°æ¾å¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー
¡ÖÂç²ñ»öÌ³¶É¤Ç¤Ï2018Ç¯¤«¤é»²²Ã¾Þ¤È¤·¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥óT¥·¥ã¥Ä¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£2024Ç¯¤«¤é¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÊç½¸¤··èÄê¡£2024Ç¯¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡×

2025Ç¯¤Ï¸©Æâ³°¤«¤é174ÅÀ¤Î±þÊç¤¬¤¢¤ê¡¢1¼¡¿³ºº¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿31ÅÀ¤ÎÃæ¤«¤é¡¢T¥·¥ã¥Ä¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËºÎÍÑ¤µ¤ì¤ëºÇÍ¥½¨¾Þ1ÅÀ¤È¡¢Í¥½¨¾Þ4ÅÀ¤¬Áª¤Ð¤ì¤Þ¤¹¡£¿³ºº°÷¤Ï¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç»²²Ã¤·¤¿Âç²ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¶ー¤Î¶âÅ¯É§¤µ¤ó¤é5¿Í¤Ç¡¢1ÅÀ¤º¤Ä¸·¤·¤¤ÌÜ¤Ç¿³ºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ºÇÍ¥½¨¾Þ¤ÎÈ¯É½¤ÏÂç²ñ¥Ûー¥à¥Úー¥¸¤Ê¤É¤Ç9·î²¼½Ü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¹âÃÎÎ¶ÇÏ¥Þ¥é¥½¥ó2026¤Î¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¤Ï10·î31Æü¤Þ¤Ç¤Ç¡¢2026Ç¯2·î15Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£