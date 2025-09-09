アジア株 まちまち、香港株は続伸 アジア株 まちまち、香港株は続伸

リンクをコピーする みんなの感想は？

東京時間17:52現在

香港ハンセン指数 25938.13（+304.22 +1.19%）

中国上海総合指数 3807.29（-19.55 -0.51%）

台湾加権指数 24855.18（+307.80 +1.25%）

韓国総合株価指数 3260.05（+40.46 +1.26%）

豪ＡＳＸ２００指数 8803.54（-46.05 -0.52%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81115.19（+327.89 +0.41%）



９日のアジア株は、まちまち。前日の米国株が利下げ期待の高まりから上昇しており、一部の市場は米株高を好感して堅調に推移した。香港株は続伸。香港は金融政策を米国に連動させており、利下げ期待の高まりから買いが広がった。豪州株は続落。エネルギー、不動産、ヘルスケアなどが売られた。台湾株は続伸。ナスダックやフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）の上昇を受けて、ハイテク株などを中心に上昇した。



上海総合指数は反落。銀行大手の中国農業銀行、金属採掘会社の紫金鉱業集団（ズージン・マイニング・グループ）が買われる一方で、ネットワーク機器開発会社の富士康工業互聯網、半導体受注生産メーカーの中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ）、石油大手の中国石油天然気（ペトロチャイナ）、医薬品メーカーの四川百利天恒薬業が売られた。



香港ハンセン指数は続伸。ヘルスケア情報のアリババ・ヘルス・インフォメーション・テクノロジー、ドラッグストア運営の京東健康（ＪＤヘルス・インターナショナル）、不動産開発会社の龍湖集団（ロンフォー・グループ）、電気自動車（ＥＶ）メーカーの理想汽車電子商取引のＪＤドットコムが買われた。



豪ＡＳＸ２００指数は続落。ソフトウェア会社のテクノロジー・ワン、データセンターのネクストディーシーが買われる一方で、石油・ガス会社のビーチ・エナジー、不動産会社のグッドマン・グループ、医療診断サービスのソニック・ヘルスケア、医療情報会社のプロ･メディカスが売られた。

外部サイト