¹âÃÎ¸©Æâ¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í¤ËÆ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤òÇ§¾Ú¤¹¤ëÀ©ÅÙ¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢9·î9Æü¡¢Âè1²ó¤ÎÇ§¾Ú½ñ¼øÍ¿¼°¤¬¹âÃÎ»Ô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
9Æü¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¸©Î©¹âÃÎ¾ëÎò»ËÇîÊª´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤³¤¦¤Á³°¹ñ¿ÍºàÍ¥ÎÉ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¼ÔÇ§¾Ú½ñ¼øÍ¿¼°¡×¡£
¸©Æâ¤ÇÆ¯¤¯³°¹ñ¿Í¤ËÊë¤é¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Æ¯¤¤ä¤¹¤¯¡¢³Ø¤Ó¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤Ç´Ä¶À°È÷¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¸©Æâ¤Î»ö¶È¼Ô¤ò¡¢Í¥ÎÉ¥µ¥Ýー¥È»ö¶È¼Ô¤È¤·¤ÆÇ§¾Ú¤¹¤ë¸©¤¬2025Ç¯ÅÙ¤Ë»Ï¤á¤¿À©ÅÙ¤Ç¡¢8·îËö»þÅÀ¤ÇÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤¿16»ö¶È¼Ô¤Î¤¦¤Á15»ö¶È¼Ô¤¬½ÐÀÊ¤·¡¢茺ÅÄÃÎ»ö¤«¤éÇ§¾Ú½ñ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿
¤³¤Î¤¦¤Á3»ö¶È¼Ô¤¬¼è¤êÁÈ¤ß¾õ¶·¤òÊó¹ð¤·¡¢³°¹ñ¿ÍÏ«Æ¯¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÆüËÜ¸ì¶µ¼¼¤ò»ö¶È½êÆâ¤Ç³«¤¤¤¿¤ê¡¢±ß°Â¤äÊª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¼ç¿©¤Î¥³¥á¤ò»Ùµë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤Ç¤Ïº£¸å¤âÇ§¾Ú»ö¶È¼Ô¤ÎÊç½¸¤ò¹Ô¤¤¡¢¸©Æâ¤Ø¤Î³°¹ñ¿ÍºàÄêÃå¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£