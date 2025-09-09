»²À¯ÅÞ¡¦ÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±»á¤ò½°±¡ÁªÂçÊ¬1¶è¤ËÍÊÎ©¤Ø¡¡¡ÖÂ¿¤¯¤Î¸©Ì±¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¡×
»²À¯ÅÞ¤Ï¡¢¼¡¤Î½°±¡Áª¡¢ÂçÊ¬1¶è¤Î¸øÇ§¸õÊä¤È¤·¤Æ¡¢7·î¤Î»²±¡Áª¤Ë½ÐÇÏ¤·¤¿ÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±»á¤òÍÊÎ©¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÌîÃæ¤·¤ó¤¹¤±»á¤ÏÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¤Ç39ºÐ¡£
»²À¯ÅÞÂçÊ¬¸©Ï¢¤Î²ñÄ¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥æー¥Á¥åー¥Ðー¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÏÂçÊ¬1¶è¤«¤é½ÐÇÏ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬ÍîÁª¡£
2025Ç¯7·î¤Î»²±¡Áª¤ÏÂçÊ¬Áªµó¶è¤ÇÎ©¸õÊä¤·¡¢10Ëü6000É¼¤¢¤Þ¤ê¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤â¤Î¤ÎÍîÁª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÌîÃæ»á¤ÏT§°S¤Î¼èºà¤ËÂÐ¤·¡ÖÅÞ°÷¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Â¿¤¯¤Î¸©Ì±¤«¤é¤â¤¦°ìÅÙÄ©Àï¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦À¼¤¬ÆÏ¤¡¢½ÐÇÏ¤ò·è¤á¤¿¡£°ú¤Â³¤¸ºÀÇ¤òÁÊ¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½°±¡ÁªÂçÊ¬1¶è¤Î¸½¿¦¤Ï¡¢Ìµ½êÂ°¤ÎµÈÎÉ½£»Ê»á¤Ç¤¹¡£
Á°²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¿·¿Í¤Î±ÒÆ£Çî¾¼»á¤â½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¿À»ö,
¥À¥¤¥¹,
¹©¾ì,
Êè,
Ï·¸å,
»ûÅÄ²°,
Áòº×,
³¤,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à