¡¡ËÉ±ÒÁõÈ÷Ä£¤Ï9Æü¡¢·³»öµ»½Ñ¤Ë±þÍÑ²ÄÇ½¤Ê´ðÁÃ¸¦µæ¤òºâÀ¯»Ù±ç¤¹¤ë2025Ç¯ÅÙ¤Î¡Ö°ÂÁ´ÊÝ¾ãµ»½Ñ¸¦µæ¿ä¿ÊÀ©ÅÙ¡×¤Ë49·ï¤Î¸¦µæ²ÝÂê¤òºÎÂò¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£²áµîºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë±ä¤Ù340·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤¦¤ÁÂç³Ø¤Ê¤É¤«¤é¤Î±þÊç¤Ï±ä¤Ù123·ï¤Ç¡¢Á°Ç¯ÅÙ¤ËÈæ¤Ù¤Æ3ÇÜ¶á¤¯¤ËµÞÁý¤·¤¿¡£25Ç¯ÅÙ¤ÎÍ½»»³Û¤Ï114²¯±ß¤Ç¡¢ÍèÇ¯ÅÙ°Ê¹ß¤âÁý³Û¤¹¤ëÊý¿Ë¡£À©ÅÙ¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·³»ö¸¦µæ¤Î³ÈÂç¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ³Ø½Ñ³¦¤Ç·üÇ°¤¬º¬¶¯¤¤¡£
¡¡ÁõÈ÷Ä£¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÂç³ØÂ¦¤«¤é¡ÖËÉ±Ò¾Ê¤¬»ØÄê¤·¤¿¸¦µæ¤ò°ú¤¼õ¤±¤ë·Á¤Î°ÑÂ÷¤Ç¤Ï¼ê¤òµó¤²¤Ë¤¯¤¤¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢25Ç¯ÅÙ¤Ï¼«¼çÅª¤Ê¸¦µæ¤òËÉ±Ò¾Ê¤¬»Ù±ç¤¹¤ë¡ÖÊä½õ¡×¤ò¿·¤¿¤ËÀß¤±¤¿¡£