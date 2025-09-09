ÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÎÍøÍÑ¤¬ÌäÂê¤Ë¡ÄµßµÞ¼Ö¤ÎÅ¬ÀµÍøÍÑ¸Æ¤Ó¤«¤±¡¡½ÐÆ°·ï¿ô¤ÏÁ°Ç¯Æ±»þ´ü¤è¤ê800·ïÁý¡¡ÂçÊ¬
9·î9Æü¤Ï¸ìÏ¤¹ç¤ï¤»¤ÇµßµÞ¤ÎÆü¤Ç¤¹¡£
JRÂçÊ¬±ØÁ°¤Ç¤Ï9ÆüÄ«¡¢µßµÞ¼Ö¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë³¹Æ¬·¼È¯³èÆ°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î³¹Æ¬·¼È¯³èÆ°¤Ï¡¢ÂçÊ¬»Ô¾ÃËÉ¶É¤¬¹Ô¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£9ÆüÄ«¤ÏÂçÊ¬±ØÁ°¤ÇÉÔÍ×ÉÔµÞ¤ÎÍøÍÑ¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµßµÞ¼Ö¤ÎÅ¬Àµ¤ÊÍøÍÑ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡ÂçÊ¬»Ô¾ÃËÉ¶ÉÅÏÊÕÅ¯Ìé¾ÃËÉ»ØÎáÄ¹
¡ÖÇ¯¡¹¡¢µßµÞ¼Ö¤Î½ÐÆ°·ï¿ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÅö¤ËÉ¬Í×¤Ê¤È¤³¤í¤ËµßµÞ¼Ö¤ò¸þ¤«¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»ö°Æ¤¬È¯À¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¼¤ÒÅ¬ÀµÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤¤¡×
ÂçÊ¬»Ô¾ÃËÉ¶É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2025Ç¯¤ËÆþ¤ê¡¢7Æü¤Þ¤Ç¤Ë»ÔÆâ¤Ç¤Ï1Ëü7882·ï¤ÎµßµÞ¼Ö¤Î½ÐÆ°¤¬¤¢¤ê¡¢2024Ç¯¤ÎÆ±¤¸»þ´ü¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ª¤è¤½800·ïÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢2024Ç¯10·î¤«¤é¡ÖµßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤Ù¤¤«¡×¤Ê¤É¤òÌÂ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë´Ç¸î»Õ¤Ê¤É¤¬ÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Ä¤±¤ë¡Ö¢ô7119¡×¤Î±¿ÍÑ¤òÂçÊ¬»Ô¤¬³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©¤ÏÂçÊ¬»Ô¤ÎÍøÍÑ¾õ¶·¤«¤é¡¢¡ô7119¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÉÔÍ×ÉÔµÞ¤Î119ÈÖÄÌÊó¤ÎÍÞÀ©¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È¤·¤Æ2025Ç¯7·î¡¢¡Ö¡ô7119¡×¤Î±¿ÍÑ¤ò¸©ÆâÁ´°è¤Ë³ÈÂç¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸©Æâ¤Î119ÈÖÄÌÊó¤ò°ì³ç¤·¤Æ¼õ¤±ÉÕ¤±¤ë¤ª¤ª¤¤¤¿¾ÃËÉ»ØÎá¥»¥ó¥¿ー¤Ï¡¢µßµÞ¼Ö¤ò¸Æ¤Ö¤Ù¤¤«ÌÂ¤Ã¤¿¤È¤¤Ï¤³¤Î¡Ö¢ô7119¡×¤òÀÑ¶ËÅª¤ËÍøÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£