【週刊FLASH 9月23・30日号】 9月9日発売 価格：730円

「週刊FLASH」9月9日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH

光文社は「週刊FLASH 9月23・30日号」を9月9日に発売した。価格は730円。

表紙と巻頭カラーは、バスケタレントとして活躍しSNS総フォロワー数が200万人声のすみぽんこと高倉菫さん。4種類のビキニに身を包んだ印象的なグラビアを7ページにわたって披露している。メイキング動画を収録した付録DVDも付属している。

他にも、“グランエンサー”ちーまきさんが美ボディを披露。理系の大学を卒業後、会社員を経て女優、グラドルとして活動している山田かなさんは、営業の外回り中に部下を誘惑する女性上司という設定で、妖艶なグラビアで魅せている。

役者、タレント、グラビアなど多岐にわたって活躍している小池里奈さんは、透明感あふれる柔肌が印象的。SNSで発表したグラビアが話題の神喜ミアさんは、初の撮り下ろしで「お尻とクビレには自信があります」という20歳女子大生の強烈なプロポーションを披露している。

癒し系グラドルの新星、土田優空は持ち前のマシュマロボディと迫力満点のバストで登場。今年からフリーとして活動している櫻井おとのさんは、4種類の水着でグラビアを披露している。

さらに今年の5月から開催中のミスFLASH2026オーディションの情報も掲載している。セミファイナルステージを突破した15名に、チャレンジバトルを勝ち抜いた5名を加えた20名のセミファイナリストがグランプリを目指す。

【すみぽん（高倉菫）さん】

すみぽん（高倉菫）(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔（SIGNO）

【FLASHデジタル写真集 すみぽん（高倉菫）さん 君は太陽】

すみぽん（高倉菫）(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔（SIGNO）

【FLASHデジタル写真集 すみぽん（高倉菫）さん 僕のすべて】

すみぽん（高倉菫）(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔（SIGNO）

【ちーまきさん】

ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【FLASHデジタル写真集 ちーまき 女子大生な彼女の日常】

ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑

【山田かなさん】

山田かな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

【FLASHデジタル写真集 山田かな 甘い罠】

山田かな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之

【小池里奈さん】

小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前 康輔

【FLASHデジタル写真集 小池里奈 やっと会えたね】

小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前 康輔

【神喜ミアさん】

神喜ミア(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和

【FLASHデジタル写真集 神喜ミア はじまりの夏】

神喜ミア(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和

【土田優空さん】

土田優空(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

【FLASHデジタル写真集 土田優空 君だけの静寂】

土田優空(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二

【櫻井おとのさん】

櫻井おとの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎森山将人（TRIVAL）

【FLASHデジタル写真集 櫻井おとの 滴る】

櫻井おとの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎森山将人（TRIVAL）

【FLASHデジタル写真集 櫻井おとの 艶めく】

櫻井おとの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎森山将人（TRIVAL）

【ミスFLASH2026ファイナリスト】

ミスFLASH2026ファイナリスト(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫