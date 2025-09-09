【グラビア】表紙と巻頭はバスケタレントすみぽんさん！「週刊FLASH 9月23・30日号」本日発売！
「週刊FLASH」9月9日発売号表紙(C)光文社／週刊FLASH
【拡大画像へ】
光文社は「週刊FLASH 9月23・30日号」を9月9日に発売した。価格は730円。
表紙と巻頭カラーは、バスケタレントとして活躍しSNS総フォロワー数が200万人声のすみぽんこと高倉菫さん。4種類のビキニに身を包んだ印象的なグラビアを7ページにわたって披露している。メイキング動画を収録した付録DVDも付属している。
他にも、“グランエンサー”ちーまきさんが美ボディを披露。理系の大学を卒業後、会社員を経て女優、グラドルとして活動している山田かなさんは、営業の外回り中に部下を誘惑する女性上司という設定で、妖艶なグラビアで魅せている。
役者、タレント、グラビアなど多岐にわたって活躍している小池里奈さんは、透明感あふれる柔肌が印象的。SNSで発表したグラビアが話題の神喜ミアさんは、初の撮り下ろしで「お尻とクビレには自信があります」という20歳女子大生の強烈なプロポーションを披露している。
癒し系グラドルの新星、土田優空は持ち前のマシュマロボディと迫力満点のバストで登場。今年からフリーとして活動している櫻井おとのさんは、4種類の水着でグラビアを披露している。
さらに今年の5月から開催中のミスFLASH2026オーディションの情報も掲載している。セミファイナルステージを突破した15名に、チャレンジバトルを勝ち抜いた5名を加えた20名のセミファイナリストがグランプリを目指す。【すみぽん（高倉菫）さん】
すみぽん（高倉菫）(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔（SIGNO）【FLASHデジタル写真集 すみぽん（高倉菫）さん 君は太陽】
すみぽん（高倉菫）(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔（SIGNO）【FLASHデジタル写真集 すみぽん（高倉菫）さん 僕のすべて】
すみぽん（高倉菫）(C)光文社/週刊FLASH 写真◎佐々木大輔（SIGNO）【ちーまきさん】
ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑【FLASHデジタル写真集 ちーまき 女子大生な彼女の日常】
ちーまき(C)光文社/週刊FLASH 写真◎高橋慶佑【山田かなさん】
山田かな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之【FLASHデジタル写真集 山田かな 甘い罠】
山田かな(C)光文社/週刊FLASH 写真◎小塚毅之【小池里奈さん】
小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前 康輔【FLASHデジタル写真集 小池里奈 やっと会えたね】
小池里奈(C)光文社/週刊FLASH 写真◎前 康輔【神喜ミアさん】
神喜ミア(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和【FLASHデジタル写真集 神喜ミア はじまりの夏】
神喜ミア(C)光文社/週刊FLASH 写真◎吉場正和【土田優空さん】
土田優空(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二【FLASHデジタル写真集 土田優空 君だけの静寂】
土田優空(C)光文社/週刊FLASH 写真◎矢西誠二【櫻井おとのさん】
櫻井おとの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎森山将人（TRIVAL）【FLASHデジタル写真集 櫻井おとの 滴る】
櫻井おとの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎森山将人（TRIVAL）【FLASHデジタル写真集 櫻井おとの 艶めく】
櫻井おとの(C)光文社/週刊FLASH 写真◎森山将人（TRIVAL）【ミスFLASH2026ファイナリスト】
ミスFLASH2026ファイナリスト(C)光文社/週刊FLASH 写真◎木村哲夫