2025年10月期 日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」 は「そこから先は地獄」に決定！2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜 24:24〜24:54放送。TVer・Huluにて毎話放送後配信開始。

大人の女性をターゲットに、深夜だからこそ描けるディープな人間模様や緊迫するサスペンスをテーマにした「ドラマDEEP」。「肝臓を奪われた妻」「どうか私より不幸でいて下さい」「3年C組は不倫してます。」「いきなり婚」「完全不倫」に続く第6弾！

矢嶌莉沙役を演じるのは井桁弘恵。トークバラエティー番組「おしゃれクリップ」のMCを務めるほか、ドラマや映画にも多数出演し、多岐にわたる分野で活躍する井桁は、今回が日本テレビ系連続ドラマ初主演。

井桁弘恵 コメントはこちら：https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/articles/4990918o0yuoufoaew5d.html

莉沙は、生命保険会社勤務（29歳）。大手不動産会社勤務の夫と結婚して3年、都内のマンションで2人暮らし。お互い仕事も順調で生活は安定。折り畳み傘を常に持ち歩く優等生タイプ。30代を目前に妊活を開始するが、いまだ成果なし。夫との関係は義務的な妊活のせいでギクシャクし、莉沙は少し不安を感じていた…という役どころ。

◆イントロダクション

― 全員不倫、誰かが死ぬ ―

純粋で、真面目で、「私が不倫なんてするはずがない」そう思っていた。

そんな彼女が出会ったのは、妻からの暴力に苦しむ美しい男性・城内涼。

「彼を救いたい」そんなお節介な気持ちが、いつしか愛情へと変わり、彼女は地獄のような不倫関係へと堕ちていく。

夫への愛情を暴力でしか表現できない、DV妻。

既婚者マッチングアプリに手を出す、不倫夫。

妻を下に見る、モラハラ美容外科医。

夫への復讐として不倫相手の子を“托卵”しようとする、トロフィーワイフ。

歪んだ愛でも良い、狂った愛でも良い、傷ついてもいい、ただ誰かに愛されたかっただけ

三組の夫婦による、地獄のような三角不倫

そして、誰かが死ぬ・・・

モラハラ・不妊・妻からのDVといった現代的な家庭問題を題材にした愛憎劇。

愛と欲望、共依存と裏切りが絡み合い、地獄のような関係性へと堕ちていく姿を描く、

この秋、最も刺激的な不倫ドラマが幕を開ける・・・！

◆脚本：早船歌江子 コメント

仏教では、人が現世で行う五つの悪行の一つに「邪淫（＝不倫）」をあげているそうです。「殺し」、「盗み」に続く悪行である「不倫」の罪を犯すと、人は地獄に落とされ、場合によっては八千年のあいだ猛烈な痛みを伴う罰を繰り返し受け続けるのだとか。

不倫はそれほどに、罪深いもののようです。

仏教の倫理観に照らせば、このドラマの登場人物はほぼ全員地獄行きではないでしょうか。

最初に原案を読ませていただいた時、正直私は途方にくれました。いったいこの救いようのない人たちをどう理解すればいいのだろう、と。

それから数ヶ月が経った今、劇中の彼らはまさに地獄にいます。私はそれを気の毒に思って途方にくれています。

唯一の慰めは、仏教において地獄は有限の世界とされていることです。永遠に懲罰を受ける場所とはしていません。

八千年は永遠ではないのです。

彼らがいつか許されて、地獄から戻って来られるよう望みます。

◆日本テレビ コンテンツ制作局プロデューサー：菅原伸太郎 コメント

バッサリとショートカットにし、大人の女性へと変貌した井桁さんの姿をInstagramで見た瞬間、「主演は井桁さんしかいない」と確信しました。

普段、様々な番組で目にする、明るく真面目、清楚なイメージの井桁さんが、ドロドロの愛憎劇に巻き込まれ、地獄へと堕ちていく……そんな姿を見てみたくありませんか？

ハードな題材に、映画「紙の月」や「人間失格 太宰治と3人の女たち」など、繊細な心情描写に定評のある早船歌江子さんが、リアルな台詞と感情を脚本に注入してくれました。

深夜、一人で楽しむにはうってつけの、背徳感満載“大人のラブストーリー”。

火曜の夜、最もDEEPなドラマが始まります。

不倫という罪の先に何があるのか？

地獄へと墜ちていく人々の姿を、ぜひご覧ください！

◆番組概要

脚本：早船歌江子 神谷克麻

音楽：佐藤航

演出：菅原伸太郎 長尾くみこ 保母海里風 仙田晋之

制作：関根龍太郎

プロデュース：小林拓弘

プロデューサー：菅原伸太郎 伊藤裕史

協力プロデューサー：石井満梨奈

制作プロダクション：AX-ON

製作著作：日本テレビ

番組公式ホームページ・SNS

ホームページ：https://www.ntv.co.jp/deep-jigoku/

TVer：https://tver.jp/series/sretkpq5qq

X：@dramadeep_ntv

Instagram：@dramadeep_ntv

TikTok：@dramadeep_ntv