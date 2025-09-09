2025年10月期 日本テレビ系火曜プラチナイト枠「ドラマDEEP」 は「そこから先は地獄」に決定！2025年10月7日（火）スタート 毎週火曜 24:24〜24:54放送。TVer・Huluにて毎話放送後配信開始。

主演には、今回が日本テレビ系連続ドラマ初主演の井桁弘恵が決定！矢嶌莉沙役を演じる。当記事では、井桁のコメントと役柄を紹介。

◆主演：井桁弘恵 コメント

■この作品のオファーを受けた時の気持ちは？

「地獄の先に、興味があります」

主演を務めます井桁弘恵です。

今まで、明るい作品、ポジティブな作品、様々な作品をやらせていただきました。

でも、今回の台本を読んでいて、ずっと胸騒ぎがしています……。

この作品に携わって、自分の心身がどんな影響を受けるのか？

私生活も雰囲気が変わっちゃうのかな？というくらいの衝撃を受けました。

「そこから先は地獄」というタイトルを聞いただけで内容もハードなんだろうな、きっとそれを演じる私もハードになるんだろうなと。

自分にできるのかなという不安はありますけれど、そこを超えた先に、“その地獄の先”に何があるのか興味が湧いて、ぜひ挑戦したいなと思いました。

■役への思い、役の見どころ

「ブレーキをかけずに、どんどんやれたら」

私はまだ未婚ですけれど、結婚する人はみんな、「自分は不倫するはずはない」と思ってるのではないでしょうか？

物語の冒頭、莉沙はその一般的な感覚、結婚した人の感覚に近いと思います。

理性を保って、夫婦とはこうあるべきだ、私はこうあるべきだ、こうなりたい、こうありたいという、真面目な女性が、いろいろな出会いや、状況の変化を通して、自分の守っていたものが少しずつ壊れていく。

「そう思っていた自分」と、「そうじゃない方向に心が進んでしまう自分」と、自分自身にも悩んでいる莉沙の姿が台本を読んで感じられました。

愛や恋は、自分の理性じゃどうにもならない部分もたくさんある。

共感されてしまっていいのかわからないですけれど、共感してしまうような、つい「わかる！」って思ってしまうような、そんなキャラクターです。

ここまで翻弄されていく役は経験がないので、準備はしすぎずに、そのまま飛び込んで、どこにでも柔軟に対応できるような心構えを準備しています。

ブレーキをかけずに、どんどんやれたら、そう思っています。

■このドラマを楽しみにしている視聴者の皆さんへメッセージをお願いします。

この作品は、モラハラ、不妊、妻からのDVなど、ハードな要素が詰まっています。

見てる方が刺激を受けながら、夫婦関係や人間関係、何かを考えるきっかけになる作品になればと思います。ぜひ火曜日の深夜、刺激をもらいに来てください！

※矢嶌莉沙（やしま りさ）・・・井桁弘恵

生命保険会社勤務（29歳）。大手不動産会社勤務の夫と結婚して3年、都内のマンションで2人暮らし。お互い仕事も順調で生活は安定。折り畳み傘を常に持ち歩く優等生タイプ。30代を目前に妊活を開始するが、いまだ成果なし。夫との関係は義務的な妊活のせいでギクシャクし、莉沙は少し不安を感じていた…。