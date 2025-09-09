去年１０月の衆院選で比例東北ブロックで当選した議員の辞職に伴い、繰り上げ当選する見通しとなった立憲民主党公認の原田和広さんが、きょうＴＵＹの取材に対し「即戦力として力を発揮したい」と話しました。

元県議会議員の原田和広さんは去年１０月の衆院選県１区に立憲民主党の公認候補として出馬し、自民党現職の遠藤利明さんにおよそ２万７５００票差で敗れ、比例東北ブロックでも復活当選を果たせず、次点候補となっていました。

関係者によりますと、比例東北ブロックで当選した立憲民主党の馬場雄基さんが福島市長選挙に出馬するためきのう、議員を辞職し、次点候補の原田さんが繰り上げ当選となる見通しであることが分かりました。

元県議会議員 原田和広 さん「まだびっくりしていて現実のものとは思えないぐらい。一方で自分の中でモチベーションは上がってきていて、早く当選証書を頂いて国会で即戦力として力になりたい」

県選出の国会議員が５人になることについては。

元県議会議員 原田和広 さん「立ち位置が違う国会議員がこれだけ多くいるというのは山形の大きな特徴の１つだと思うので、それぞれが得意な産業政策だったり農政だったり、私であれば社会福祉や教育だったり、そういう所から見てもっと伸びしろがある山形、こういうところが素晴らしいよねというところを皆さんで出し合うことができればきっと人口も流出の歯止めが掛かる」

大切なのは、政治の原点に戻ることだと話します。

元県議会議員 原田和広 さん「本来政治というものは自国民をファーストに考えるのは当たり前で、どの政党にとっても当たり前のことなのに、その当たり前のことを長らく自民党政権がやってこれなかったと国民の皆さんは気付いたということだと思っているので、原点に返って自国民のために何ができるのか。普通の人が普通に暮らして幸せになる社会を国民は求めていると実感しています」

国会議員として実現したいことは。



元県議会議員原田和広 さん「私は社会福祉のスペシャリストだということをアピールしてきましたし、何十年も職業訓練の支援や母子家庭の支援といった社会福祉事業をやってきた経験をいかして、まず厚生労働委員会で福祉の向上に努めていきたい」

原田さんの繰り上げ当選は、今月中に正式に決定する見込みです。