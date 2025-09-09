ドジャースの大谷翔平投手は9日（日本時間10日）、本拠地ドジャースタジアムでのロッキーズ戦に出場予定。相手先発は、メジャー10年目のヘルマン・マルケス投手。ここでは、MLB公式のデータサイト『Baseball Savant』より、過去の対戦成績などを振り返る。

■通算成績は11打数3安打1本塁打

マルケスから放った6号アーチ

相手先発は30歳の右腕マルケス。2016年にメジャー初昇格、翌17年から（20年の短縮シーズンを除いた）4年連続で二桁勝利を記録するなど、先発としてチームをけん引してきたが、23年にトミー・ジョン手術を受けて長期離脱。24年は4イニングのみ登板、今季は復活を期す年となる。

今季の球種は、平均95.3マイル（約153.3キロ）のフォーシームと決め球ナックルカーブ、シンカーを軸に、右打者にスライダー、左打者にはチェンジアップを投じている。高地クアーズフィールドが本拠地のため、いずれも被打率が高く、防御率は6点台と不安定だ。

大谷はマルケスと通算11打席対戦し、11打数3安打。4月16日（同17日）の試合では、内角ナックルカーブを右翼スタンド上段へ飛距離448フィート（約136.5メートル）の特大アーチを叩き込んでいる。2試合ぶり49号でチームを3連勝に導けるか。

■試合情報

ドジャースvs.ロッキーズ

試合開始：日本時間9月10日（水）11時10分

中継情報：NHKBS1／サブ102ch、MLB.tv、SPOTVNOW、J Sports3、ABEMAプレミアム