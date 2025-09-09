9日も県内は今年最も遅い猛暑日を観測したり、徳之島の天城町で今年の最高気温を更新するなど厳しい残暑が続いています。そうした中、学校では運動会・体育祭のシーズンを迎えています。屋内の施設で開催する高校や11月にずらした小学校も。異常な暑さと向き合いながら、安全な開催を模索する教育現場を取材しました。



鹿児島市の樟南高校。



(記者)

「樟南高校は、今年初めて、体育祭を西原商会アリーナで開催します。これにあわせて体育祭練習も体育館で行われています」





西原商会アリーナでは去年、鹿児島商業高校も体育祭を行いました。屋内では、涼しい中で体育祭が開催できるほか雨で順延がないなど、様々なメリットがあるようです。(樟南高校体育科 木村俊喜教諭)「グラウンドではテントや椅子を運ばないといけなかったですが、そういうのがなくて、準備もスムーズにできます。熱中症対策で今年、アリーナですることが決まって、保護者の方たちも、生徒たちも大変喜んでいます」一方、こちらは、鹿児島市の荒田小学校。国は、熱中症対策のガイドラインを全国の学校に通知しています。これに沿って、子供たちは毎日「暑さ指数」と「気温」を計っています。(荒田小学校 茺田有美養護教諭)「子どもたちの健康を守るために、すごく暑い日が続きますので、(国の）ガイドラインに沿って、暑さ指数などを計って、外での活動をしています」計測したデータは、校内放送で全校児童にアナウンスします。(児童のアナウンス)「保健委員会から熱中症予防のお知らせをします。12時40分の暑さ指数は、31.6度で、気温は34.8度でした。暑さ指数は危険ですので、外で遊ぶ時間を短くします」9日は暑さ指数が31を超えたので、昼休みに外で遊べる時間がいつもより20分、短くなりました。(保健委員会の児童)「この熱中症予防の放送をして、少しでも熱中症になる人が少なくなったらうれしい」荒田小学校では、これまで10月に運動会を行っていましたが、去年は暑さ対策などで5月に開催しました。ところが、5月も暑かったことから今年は思い切って11月に開催することにしたといいます。(荒田小学校 上原口正真教諭)「暑さが非常に厳しいことを考えて、職員会議でも子供たちの熱中症が非常に心配であるといことが話に出ましたので、思い切って、練習期間から涼しい11月に開催してはどうか？ということになりました」2学期に入っても厳しい暑さが続く中、熱中症対策と向き合う教育現場。子どもたちの健康を守るため模索が続いています。