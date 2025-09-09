ÃæµïÀµ¹¡¢¼ç±éºî¤¬TBS¡Ö¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°ÆÃÈÖ¡×¤Ç¤Î¡È¥¹¥ë¡¼¡É¾õÂÖ¤Ë¥Õ¥¡¥óÃ²Â©¡ÖSMAP¡×¶Ê±ÇÁü¤ËÂ³¤·üÇ°¤µ¤ì¤ë¡È¥¿¥Ö¡¼»ë¡É
¡¡9·î8Æü¡¢TBS·Ï¤ÎÆÃÊÌÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖËÜÅö¤ÎNo.1¡¡¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£²áµî¤ËÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¿ô¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÃæµïÀµ¹¤Î¡ÈÌ¾ºî¡É¤Î°·¤¤¤ò·üÇ°¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡¡¤½¤ÎÆ»¤ò¶Ë¤á¤¿¥×¥í¤Ë¤è¤ëÅêÉ¼¤Ç¥é¥ó¥¥ó¥°¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¯ÈÖÁÈ¤À¤¬¡¢¤³¤Î²ó¤Ç¤Ï¡ÖTBS¥É¥é¥Þ¡¡ºÇ¶¯¤ÎºÇ½ª²ó¥é¥ó¥¥ó¥°¡×¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖµÓËÜ²È105¿Í¤¬ÅêÉ¼¤·¡¢1970Ç¯Âå¤«¤é2020Ç¯Âå¤Þ¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤ò1°Ì¤«¤é30°Ì¤Þ¤Ç¥é¥ó¥¯¤Å¤±¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£¡Ø¥¹¥¯¡¼¥ë¡ù¥¦¥©¡¼¥º¡Áµã¤ÃîÀèÀ¸¤Î7Ç¯ÀïÁè¡Á¡Ù¤ä¡ØÀ¤³¦¤ÎÃæ¿´¤Ç¡¢°¦¤ò¤µ¤±¤Ö¡Ù¡¢¡Ø3Ç¯BÁÈ¶âÈ¬ÀèÀ¸¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¡Ù¡¢¡ØVIVANT¡Ù¤Ê¤É¡¢¾¼ÏÂ¡¢Ê¿À®¡¢ÎáÏÂ¤ÎÌ¾ºî¥É¥é¥Þ¤¬Â¿¿ô¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢ºÇ½ª²ó¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤¬Î®¤ì¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡¡ÅêÉ¼¤·¤¿µÓËÜ²È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÊüÁ÷Ä¾¸å¤«¤éX¤Ç¤Ï
¡Ôº½¤Î´ï¤Ï½Ð¤»¤Ê¤¤¤è¤Ê¤¡¡Õ
¡ÔÃæµï¤¯¤ó¤¬¤¤¤é¤ó¤³¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éº½¤Î´ï¤È¤«¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤«¤Ê¡Á¡Õ
¡Ôº½¤Î´ïËÜÅö¤Ê¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ë¡£¡£¡£¡Õ
¡Ôº½¤Î´ï¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤¹¤éÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¡£¿É¤¤¤Ê¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢ÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£2004Ç¯¤ËÃæµï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÆüÍË·à¾ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Øº½¤Î´ï¡Ù¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Ã²¤«¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£
¡Ö¾¾ËÜÀ¶Ä¥¤µ¤ó¤ÎÆ±Ì¾¤Î¾®Àâ¤ò¸¶ºî¤È¤·¡¢Ãæµï¤µ¤ó±é¤¸¤ë»¦¿Í»ö·ï¤ÎÈïµ¿¼Ô¤Ç¤¢¤ë¡¢Å·ºÍ¥Ô¥¢¥Ë¥¹¥È¤ÎÀ¸¤¤¶¤Þ¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ç¤¹¡£±¢¤Î¤¢¤ë¼ç¿Í¸ø¤ò¹ª¤ß¤Ë±é¤¸¤ëÃæµï¤µ¤ó¤Î±éµ»¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢¡ØÂè14²óTV LIFEÇ¯´Ö¥É¥é¥ÞÂç¾Þ¡Ù¤ÎºîÉÊ¾Þ¡¢¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎºÇ½ª²ó¤ò»Ù»ý¤¹¤ë»ëÄ°¼Ô¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Øº½¤Î´ï¡Ù¤Ï¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤é¤º¡¢¡È¥¹¥ë¡¼¡É¤µ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ãæµï¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯12·îËö¡¢¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Î½÷À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂÐ¤¹¤ëÀÅª¥È¥é¥Ö¥ë¤ò¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¡¢Ç¯ÌÀ¤±¤Ë·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÏ¢¤ÎÁûÆ°¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿2000Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡ØBeautiful Life¡Á¤Õ¤¿¤ê¤Ç¤¤¤¿Æü¡¹¡Á¡Ù¤È2007Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø²ÚÎï¤Ê¤ë°ìÂ²¡Ù¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£º£²ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤³¤ó¤ÊÆÃÄ§¤â¡Ä¡Ä¡£
¡Ö1993Ç¯¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø¹â¹»¶µ»Õ¡Ù¤¬1°Ì¡¢1995Ç¯¤Î¤¤¤·¤À°íÀ®¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿¡ØÌ¤À®Ç¯¡Ù¤¬17°Ì¤ËÆþ¤ê¡¢±ÇÁü¤âÎ®¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¹â¹»¶µ»Õ¡Ù¤ÏÃËÀ¶µ»Õ¤È½÷»ÒÀ¸ÅÌ¤Î¶ØÃÇ¤ÎÎø¤òÉÁ¤¤¤¿¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¤¹¤¬¡¢ºòº£¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤ò½Å»ë¤¹¤ë¥Æ¥ì¥Ó¶É¤È¤ÎÁêÀ¤¬·üÇ°¤µ¤ì¡¢¡ØÌ¤À®Ç¯¡Ù¤Î¤¤¤·¤À¤µ¤ó¤Ï2001Ç¯¤ËÂçËã¼èÄùË¡°ãÈ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢ÃÏ¾åÇÈ¤Ç±ÇÁü¤òÊüÁ÷¤¹¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¤¤È¸«¤ë¸þ¤¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤·¤¿ºîÉÊ¤â¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤Î¡Øº½¤Î´ï¡Ù¤¬¡È¥¿¥Ö¡¼»ë¡É¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ°½Ð¡¦·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡Øº½¤Î´ï¡Ù¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢2001Ç¯¤Î¡ØÇò¤¤±Æ¡Ù¤ä2012Ç¯¤Î¡ØATARU¡Ù¤Ê¤É¡¢Ãæµï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤¿ºîÉÊ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£·ÝÇ½³¦¤ò°úÂà¤·¤ÆÌó8¥«·î¤¬·Ð¤Á¡¢·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö2016Ç¯Ëö¤Ë²ò»¶¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢²»³ÚÈÖÁÈ¤ÇSMAP¤Î±ÇÁü¤¬»È¤ï¤ì¤Ê¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãæµï¤µ¤ó¤¬°úÂà¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹³Ú¶Ê¤Î±ÇÁü¤òÎ®¤¹¥Ï¡¼¥É¥ë¤¬¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£Ãæµï¤µ¤ó¤¬ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿ºîÉÊ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âÆ±ÍÍ¤Ç¡¢º£¸å¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÈà¤Î½Ð±éºî¤Î±ÇÁü¤ò»È¤¦¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡Ãæµï¤Î±ÇÁü¤¬¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤é¤ì¤ëÆü¤ÏÍè¤ë¤«¨¡¨¡¡£