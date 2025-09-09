Æü·ÐÊ¿¶Ñ °ì»þ4Ëü4000±ßÄ¶¡¡¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¡¡¶â¤âºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤ÇÇã¼èÀìÌçÅ¹¤Ç¤Ï¡Ö»ý¤Á¹þ¤ß¤¬2ÇÜ¡×
ÀÐÇËÁíÍý¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤¬³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤Ï½é¤á¤Æ¡¢°ì»þ4Ëü4000±ß¤òÄ¶¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÍýÍ³¤Ç¶â¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï¡¢¼è°ú³«»ÏÄ¾¸å¤«¤é¾å¾º¡£
¡ÖÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Ï°ì»þ4Ëü4000±ß¤òÄ¶¤¨¡¢¼è°ú»þ´ÖÃæ¤Î»Ë¾åºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡×
ÅÔÆâ¤Î¾Ú·ô²ñ¼Ò¤âÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
ÀÐÇËÁíÍý¤Î¼Ç¤É½ÌÀ¤ò¼õ¤±¡¢À¯¼£¤ò¤á¤°¤ëÄäÂÚ´¶¤¬¸åÂà¡£¼¡¤ÎÀ¯¸¢¤ÎÀÑ¶ËÅª¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÄÉ¤¤É÷¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀìÌç²È¤Ï¡Ä
´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô ¥Á¡¼¥Õ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¡ÅèÅÄÏÂ¾¼»á
¡ÖÁíºÛÁª¥È¥ì¡¼¥É2ÆüÌÜ¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¡£ÄäÂÚ´¶ÂÇÇË¤È¤¤¤¦¤Î¤â´üÂÔ¤¬¤¢¤ë¤È»×¤¦¡×
¤¿¤À¡¢¸á¸å¤ËÆþ¤êÍø±×¤ò³ÎÄê¤¹¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤¤Î¤¦¤è¤ê¤ä¤ä²¼Íî¤·¤Æ¼è°ú¤ò½ª¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ì¤â¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¤Þ¤Þ¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î´ØÀÇ¤Ï¤Þ¤À·ë²Ì¤¬¤³¤ì¤«¤é¡£À¤³¦¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤·¤Æ¤¯¤ë¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×
°ìÊý¡¢¶â¤âºÇ¹âÃÍ¤ò¹¹¿·¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Âçºå¼è°ú½ê¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶â¤ÎÀèÊª²Á³Ê¤Ï¡¢1¥°¥é¥à¤¢¤¿¤ê1Ëü7479±ß¤Ë¡£2±Ä¶ÈÆüÏ¢Â³¤ÇºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤Ç¤¹¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÍø²¼¤²´ÑÂ¬¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ì¤Ø¤Î·üÇ°¤«¤é¸½Êª¤Î»ñ»º¡Ö¶â¡×¤¬¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¥Ö¥é¥ó¥ÉÉÊ¤äµ®¶âÂ°¤Ê¤É¤ÎÇã¼è¤ò¹Ô¤¦ÀìÌçÅ¹¤Ë¤Ï¡¢¶â¤ÎÇã¤¤¼è¤ê°ÍÍê¤¬»¦Åþ¡£¤ï¤º¤«2½µ´Ö¤Ç1700Ëü±ß¤â¤Î¶âÀ½ÉÊ¤òÇã¤¤¼è¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
Çã¼èÂçµÈ ººÄê°÷¡¡¾¾ËÜÏÂÌé¤µ¤ó
¡ÖÅöÅ¹¤Ç¤ß¤ë¤È2ÇÜ¤Û¤É¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×
¥Ï¥¤¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÃÍ¤ò¾å¤²¤ë¶â¤Ë¡¢³ô¡£¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Î±Æ¶Á¤â·üÇ°¤µ¤ì¤ëÃæ¡¢º£¸å¤Î¸«ÄÌ¤·¤Ï¡Ä
´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô ¥Á¡¼¥Õ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¡ÅèÅÄÏÂ¾¼»á
¡Ö¡Ê¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤É¤Î¡ËÁ°Äó¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¶¯´Þ¤ß¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤Ï¡£¤¤¤í¤¤¤í¾ò·ï¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢4Ëü7000±ßÄøÅÙ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×
°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤â»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
´ä°æ¥³¥¹¥â¾Ú·ô ¥Á¡¼¥Õ¥¹¥È¥é¥Æ¥¸¥¹¥È¡¡ÅèÅÄÏÂ¾¼»á
¡Ö³ô¼°»Ô¾ì¤È°ìÈÌ¤ÎÀ¸³è´¶¤Î´¶³Ð¤È¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÐªÎ¥¤¬³ÈÂç¤·¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡×
²æ¡¹¤ÎÀ¸³è´¶¤Ï¾å¾º¤¹¤ë³ô²Á¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£