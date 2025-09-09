¡ÚºÇ¿·¡ÛÁíºÛÁª¤á¤°¤ëÆ°¤¡¡¡ÈÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡É¤Î¾®Àô»á¤Ï¡© ¹â»Ô»á¤¬½ÐÇÏ°Õ¸þ¸Ç¤áÌÐÌÚ¡¦ÎÓ»á¤Ï²ñ¹ç¡¡ÀÐÇËÁíÍý¤Ï¾Ð´é¤ÇÍü¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ê¡Ä
¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤Î¸åÇ¤¤ò·è¤á¤ëÁíºÛÁª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÅÞ°÷ÅêÉ¼¡×¤ò¹Ô¤¦¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬½ÐÇÏ¤Î°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¤ë¤Ê¤É¡¢Æ°¤¤¬²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¡¢¿¿¤ÃÀè¤Ë¼ê¤ò¤¢¤²¤¿ÌÐÌÚÁ°´´»öÄ¹¡£¤¢¤¹¤Î½ÐÇÏ²ñ¸«¤òÁ°¤Ë¡¢»Ù»ý¤¹¤ëµÄ°÷¤é¤ÈºîÀï²ñµÄ¤ò³«¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÌÐÌÚÉÒ½¼ Á°´´»öÄ¹
¡ÖºÇ½ªÅª¤ÊµÍ¤á¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î°Õ¸«¤â¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊ¹¤¤¿¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë¹½ÂçÊÑ¤À¤Ê¡×
¤Þ¤¿¡¢µîÇ¯¤ÎÁíºÛÁª¤ÇÀÐÇËÁíÍý¤È·èÁªÅêÉ¼¤ÇÁè¤Ã¤¿¹â»ÔÁ°·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÂç¿Ã¤Î¿Ø±Ä¤Ë¤âÆ°¤¤¬¡£
µ¼Ô
¡Ö¹â»Ô»á¤ò»Ù±ç¤¹¤ëµÄ°÷¤é¤¬²ñ¹ç¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¹â»Ô»á¤Ï¤¢¤¹¤Ë¤â½ÐÇÏ¤Ø¤Î°ÕÍß¤ò¤¢¤¤é¤«¤Ë¤¹¤ë¹Í¤¨¤Ç¡¢Íè½µ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤ò³«¤¤¤ÆÀ¯ºö¤òÁÊ¤¨¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤â½ÐÇÏ¤¹¤ë°Õ¸þ¤ò¸Ç¤á¡¢¿Æ¤·¤¤µÄ°÷¤é¤È²ñ¹ç¤äÌÌ²ñ¤ò½Å¤Í¡¢ÅÞÆâ¾ðÀª¤Ê¤É¤ò¤á¤°¤ê°Õ¸«¤ò¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢½ÐÇÏ¤¹¤ì¤Ð¡ÈÂæÉ÷¤ÎÌÜ¡É¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤Î¿Í¤Ï¡Ä
¾®Àô¿Ê¼¡Ïº ÇÀ¿åÂç¿Ã
¡Ö¼«Ì±ÅÞ¼«¿È¤¬°ìÃ×·ëÂ«¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ÌîÅÞ¤Î³§¤µ¤ó¤È¸þ¤¹ç¤¦´Ä¶¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£°ìÃ×·ëÂ«¤¹¤ëÅÞ¤Î·Á¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢´Ä¶¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢»ä¼«¿È¤¬²¿¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤ÆÈ½ÃÇ¤ò¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁªµó´ÉÍý°Ñ°÷²ñ¤Ï¤¤ç¤¦¸á¸å¡¢ÁíºÛÁª¤ò9·î22Æü¤Ë¹ð¼¨¤·¡¢10·î4Æü¤ËÅêÉ¼¤¹¤ë¤³¤È¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÅÞ°÷ÅêÉ¼¡×¤â¹Ô¤¦¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯·¿¡×¤Ç¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡ÎëÌÚ½Ó°ì ÁíÌ³²ñÄ¹
¡ÖÅÞ°÷¡¦ÅÞÍ§¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÀ¼¤òÉý¹¤¯È¿±Ç¤µ¤»¤ëÊý¼°¤¬¤³¤¦¤¤¤¦¤È¤¤³¤½Ë¾¤Þ¤·¤¤¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
ÁíºÛÁª¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤¬¿Ê¤à°ìÊý¡¢ÌîÅÞ6ÅÞ¤Ï¤¤ç¤¦¡¢¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤¬²ñÃÌ¤·¡¢Í¿ÅÞÂ¦¤ËÁá´ü¤ÎÎ×»þ¹ñ²ñ¾¤½¸¤òµá¤á¤ëÊý¿Ë¤Ç°ìÃ×¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¡³Þ¹À»Ë ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÎÅÞÆâ»ö¾ð¤Ç¤µ¤é¤Ë¡ØÀ¯¼£¶õÇò¡Ù¤¬Â³¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ïµö¤µ¤ì¤Ê¤¤¤³¤È¡×
¤Þ¤¿¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÂåÉ½¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÁíºÛ¤¬Âå¤ï¤Ã¤Æ¤â¡¢¼«Ì±¡¦¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤ÎÏ¢Î©À¯¸¢¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¿µ½Å¤Ê¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¡¡¶ÌÌÚÍº°ìÏº ÂåÉ½
¡ÖÀ¯ºö¤´¤È¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ë¤È¤³¤í¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¿¤ÀÏ¢Î©¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤¿¤Í¡¢¥ì¥Ù¥ë¤¬°ã¤¦¤·¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¤¤ç¤¦¤Ï°ñ¾ë¸©È¬ÀéÂåÄ®¤«¤éÂ£Äè¤µ¤ì¤¿Íü¤È¥á¥í¥ó¤ò¤Û¤ª¤Ð¤ëÀÐÇËÁíÍý¡£
ÀÐÇËÁíÍý
¡Ö¤³¤Î·Ã¿å¡ÊÍü¡Ë¤ÏËÜÅö¤Ë¤ª¤¤¤·¤¤¡£Ä»¼è¤ÎÆó½½À¤µªÍü¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¸ª¤Î²Ù¤¬²¼¤ê¤¿¤Î¤«¡¢»þÀÞ¡¢¾Ð´é¤ò¤ß¤»¤ëÀÐÇËÁíÍý¤Ç¤¹¤¬¡¢¸åÇ¤¤ò¤á¤°¤ê¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆâ³°¤ÇÆ°¤¤¬¹²¤¿¤À¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£