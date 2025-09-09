ºå¿À¡¡²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Î¥º¥Ð¥º¥ÐÉ¾ÏÀ¡Öµ±¤Ï¥Ò¥Ã¥ÈÁÀ¤¤¤ËÅ°¤·¤¿¤é3´§²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡×¤È¥Ð¡¼¥¹°ÊÍè¤Î²÷µó´üÂÔ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡ºå¿ÀŽ°DeNA¡Ê2025Ç¯9·î9Æü¡¡¹Ã»Ò±à¡Ë
¡¡»Ë¾åºÇÂ®¤Ç2Ç¯¤Ö¤ê7ÅÙÌÜ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò·è¤á¤¿ºå¿À¤ÎÁ°´ÆÆÄ¡¢²¬ÅÄ¾´ÉÛ¥ª¡¼¥Ê¡¼ÉÕ¸ÜÌä¡Ê67¡Ë¤¬¥µ¥ó¥Æ¥ì¥Ó¤ÎDeNAÀïÃæ·Ñ¤Ç¥²¥¹¥È²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿¡£²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¶µ¤¨»Ò¤Ç¤â¤¢¤ëº´Æ£µ±¤Î½é¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡Ö¤³¤ì¤«¤é¥Ò¥Ã¥ÈÁÀ¤¤¤ËÅ°¤·¤¿¤é3´§¤Î²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤«¤â¡×¤È´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡²¬ÅÄ¸ÜÌä¤Ï¡ÖËÜÎÝÂÇ¤Ï¤â¤¦·è¤Þ¤ê¤ä¤í¡£¤½¤·¤ÆÂÇÅÀ¤â¡£ËÜÎÝÂÇ¤âÂÇÅÀ¤â¸º¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤ó¤Ê¡£¤¢¤È¤ÏÂÇÎ¨¡£Í¥¾¡¤â·è¤Þ¤Ã¤¿¤·¡¢ÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¸Ä¿Í¤Î¿ô»ú¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤â¤¤¤¤ÃÊ³¬¤À¤È²òÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£