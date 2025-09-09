Îë²Ú¤æ¤¦»Ò¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSAMURAI DIVA¡Ù ¼ýÏ¿¶ÊÈ¯É½¡£²í³Ú»Õ¡¦Åìµ·½¨¼ù¡¢ºî¶Ê²È¡¦ÅÄÃæ¸øÊ¿¤È¤Î¥³¥é¥Ü¼Â¸½¡£Á´¹ñ5¤«½ê¤Ç¤Î¥ê¥ê¥¤¥Ù¤â·èÄê
ÏÂ³Ú´ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ëÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¤¬10·î29Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¥½¥í¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSAMURAI DIVA¡Ù¤Î¼ýÏ¿³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ËÜºî¤Ç¤Ï²í³Ú»Õ¡¦Åìµ·½¨¼ù¡¢ºî¶Ê²È¡¦ÅÄÃæ¸øÊ¿¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¡£¤Þ¤¿¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥½¥í½é¤ÎÅìÌ¾ºåÂæ¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¤Ë²Ã¤¨¡¢Á´¹ñ£µ¤«½ê¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢³ÆÃÏ¤Ç¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤ä¥È¡¼¥¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¢¤é¤æ¤ë²»³Ú¤Ë¡ØÏÂ¡Ù¤ÎÂ©¿á¤ò½É¤·¾º²Ú¤µ¤»¤ë¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSAMURAI DIVA¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Àè¹Ô¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥±¥µ¥é¥Ð¥µ¥é¡×¡Ö¥Ñ¥Ô¥è¥ó¡×¡Ö¤¦¤¿¤¤¤Ó¤È¡×¤È¤¤¤Ã¤¿´ûÈ¯¶Ê¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Î¤ßÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿½é²»¸»²½¶Ê¡ÖÅ¥ËÀÇ¡×¡¢±¢ÍÛºÂ¤Î¥«¥Ð¡¼¡Ö¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡¡×¤ä¥¢¥ë¥Ð¥à¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¿·¶Ê¤Ê¤ÉÁ´15¶Ê¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãæ¤Ç¤â¥¢¥ë¥Ð¥à¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¤â¤¢¤ê¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤ò¾þ¤ë¡ÖSAMURAI DIVA¡×¤Ï¡¢ºî¶Ê¤Ë¡ØONE PIEACE¡Ù¤ä¡Ø¥µ¥¯¥éÂçÀï¡Ù¤Ê¤É¤Î¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¤ò¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¿ºî¶Ê²È¡¦ÅÄÃæ¸øÊ¿»á¤ò·Þ¤¨¡¢¥²¥¹¥ÈÁÕ¼Ô¤Ë²í³Ú»Õ¡¦Åìµ·½¨¼ù»á¤¬»²²Ã¤·¤¿¹ë²Ú¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºî¶Ê¤·¤¿ÅÄÃæ¸øÊ¿»á¤Ï¡Öµ¤ÉÊ¹â¤¯¡¡²í¤ÇÈþ¤·¤¤¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¡¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÇÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯¡¡Ëþ´ÁÁ´ÀÊ¤Î¤è¤¦¤Ê¡¡¤³¤Î1¶Ê¤Ç¡ØÎë²Ú²Î¤ÎÁ´¤Æ¡Ù¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢HP¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤òÊç¤Ã¤¿¡ÖÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¤Ë²Î¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¥«¥Ð¡¼¶Ê¡×¤â·èÄê¤·¤¿¡£Îë²Ú¼«¿È¤¬Áª¤ó¤À¶Ê¤Ï¿¹¸ýÇî»Ò¤¬1988Ç¯¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿Ì¾¶Ê¡Ö¥µ¥à¥é¥¤¥Ï¡¼¥È¡×¡£¥¢¥Ë¥á¡Ø³»ÅÁ¥µ¥à¥é¥¤¥È¥ë¡¼¥Ñ¡¼¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ìÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥á¥Õ¥¡¥ó¤«¤éº£¤Ç¤â¿Íµ¤¤¬¹â¤¤³Ú¶Ê¤À¤¬¡¢Îë²Ú¤é¤·¤¯¸«»ö¤ËÏÂ¤È¥í¥Ã¥¯¤¬Í»¹ç¤·¤¿»Å¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯ÇäÄ¾¸å¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÁ´¹ñ5¤«½ê¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤â·èÄê¤·¤¿¡£Åìµþ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÂçºå¡¢¹Åç¡¢Ê¡²¬¡¢°¦ÃÎ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþ¼Ô¤¬Îë²ÚËÜ¿Í¤«¤é¤Î¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¡Ê¥é¥ó¥À¥à3¼ï¤«¤é1Ëç¡Ë¤Î¤ªÅÏ¤·²ñ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤¿¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¤³¤³¤Ç¤·¤«¼ê¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¡Ö¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡×¤òÍÑ°Õ¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¥Ð¥à¹ØÆþ¼Ô¤Ë¤ÏÄ¾É®¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡£Åìµþ¤Ç¤Ï¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¡¢Ê¡²¬¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤âÍ½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
»í¶ãÎ®ÇÉ¤Î½¡²È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤â»ý¤Á¡¢ÏÂ³Ú´ï¥Ð¥ó¥É¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£ÏÂ¤ÈÍÎ¤ò¿¥¤ê¸ò¤¼¤¿²»³Ú¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤é¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÄ¶¤¨¤¿Ä©Àï¤È¤µ¤é¤Ê¤ë¿Ê²½¤ò¿ë¤²¤ë³èÆ°¤Ëº£¸å¤âÃíÌÜ¤À¡£
¡ÚÎë²Ú¤æ¤¦»Ò¥³¥á¥ó¥È¡ÛÏÂ¤ÎÀ¤³¦¤òÄÉµá¤·¤¿¥½¥í¤È¤·¤Æ¤ÎºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ð¥ó¥É¤ÈÂç¤¤¯°Û¤Ê¤ëÅÀ¤Ï¡¢³Ú´ï¤ÎÊÔÀ®¤Ê¤É¡¢¤Ê¤ó¤ÎÇû¤ê¤â¤Ê¤¯ÁÏºî¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÅÄÃæ¸øÊ¿¤µ¤ó¤È¤Î¶Êºî¤ê¤ÏËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤¯¡¢¤Ê¤ó¤È¤âìÔÂô¤Ê»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¡£¤ª°ú¤¼õ¤±¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¡¢¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÅÄÃæÀèÀ¸¤Î¤´Äó°Æ¤Ç¡¢¿ÍÀ¸¤Ç½é¤á¤Æ¡Ö»ìÀè¡×¡ÊÀè¤Ë»ì¤ò½ñ¤¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¶Ê¤òºî¤ë¡Ë¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Àè¤Ë»ì¤ò½ñ¤¡¢¤½¤³¤«¤éÅÄÃæÀèÀ¸¤¬¶Ê¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤ÇÀ¸¤ß½Ð¤µ¤ì¤¿¥µ¥¦¥ó¥É¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤³Ú¶Ê¤Ø¤È»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í½ÁÛ¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Åìµ·½¨¼ù¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ä¤¤¤Ë¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó£²¶Ê¤â»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµ·¤µ¤ó¤Î²»¿§¤¬½Å¤Ê¤Ã¤¿À¤³¦´Ñ¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¸¸ÁÛÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Á´15¶Ê¤È¤¤¤¦¥Ü¥ê¥å¡¼¥ß¡¼¤Ê¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤Ë¤«¤¯¤Þ¤ºÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡ª¡ª
¡ÚÅìµ·½¨¼ù¥³¥á¥ó¥È¡Û
Îë²Ú¤æ¤¦»Ò¤µ¤ó¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î2¶Ê¤Ëãù¡¢äÊäÅ¤Ç»²²Ã¤·¤¿¡£
¥Ç¥â¶Ê¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¤â¤¦±éÁÕ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬´ÊÃ±¤ËÍ¯¤½Ð¤¿¡£¤Ê¤Ë¤·¤í¶Ê¤¬¡¢²Î¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤«¤é¡£
¤½¤·¤ÆÈà½÷¤ÎÉ½¸½¤Ë¤Ï²¿¤è¤ê¤âÂç»ö¤ÊÆÈ¼«¤Î¸ÄÀ¤¬Ëþ¤Á°î¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Îë²Ú¤æ¤¦»Ò¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤Í£°ìÌµÆó¤Î·Á¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤«¤éÅìµ·½¨¼ù¤Ë¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤É½¸½¤ÇÎ×¤ó¤À¤è¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤¡¡ª
¡ÚÅÄÃæ¸øÊ¿¥³¥á¥ó¥È¡Û
°ÊÁ°¤«¤é¡¢Îë²Ú¤µ¤óÎ¨¤¤¤ëÏÂ³Ú´ï¥Ð¥ó¥É¤µ¤ó¤Î²»³Ú¤¬Âç¹¥¤¤Ç ÌÌ¼±¤ÏÌµ¤¤¤Î¤Ë»ä¤«¤éÎë²Ú¤µ¤ó¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤é¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤½¤Î¸å¡¢»ä¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤´±ï¤Ç º£²ó¤Îºî¶Ê¤Î¤ªÏÃ¤òÄº¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡ØÈþ¤·¤µ¡Ù¤È¡ØÎÏ¶¯¤µ¡Ù¤³¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ëÆÃÄ§¤òÊ»¤»»ý¤Ä Îë²Ú²Î¾§¡£ º£²ó¤Î³Ú¶Ê¡ØSAMURAI DIVA¡Ù¤Ï¡¢ µ¤ÉÊ¹â¤¯¡¡²í¤ÇÈþ¤·¤¤¡¡¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¡¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¶¯¤µ¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤Ç ÁÔÂç¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë´¶¤Î¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤È¥Ï¡¼¥É¥í¥Ã¥¯ Ëþ´ÁÁ´ÀÊ¤Î¤è¤¦¤Ê ¤³¤Î1¶Ê¤Ç¡ØÎë²Ú²Î¤ÎÁ´¤Æ¡Ù¤òÉ½¸½¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
NEW ALBUM¡ØSAMURAI DIVA¡Ù
2025Ç¯10·î29Æü(¿å)¥ê¥ê¡¼¥¹
¡ÚCD¼ýÏ¿¶Ê¡Û
1.SAMURAI DIVA
2.¥±¥µ¥é¥Ð¥µ¥é¡Ê¥¢¥Ë¥á¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ã¥é¡×¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¡Ë
3.Incubation
4.Å¥ËÀÇ
5.¥ß¥È¥³¥ó¥É¥ê¥¢
6.Bloody Waltz
7.SHIGIN BEATS-ÂçÆï¸ø-
8.¤¦¤¿¤¤¤Ó¤È
9.É´Ç¯Ìë¹Ô
10.¹Ã²ìÇ¦Ë¡Ä¡
11.½ä¤ê½ä¤ë
12.The Battle of the Monkey and the Crab
13.¥Ñ¥Ô¥è¥ó
14.·î¤ÎÅÆ
15.¥µ¥à¥é¥¤¥Ï¡¼¥È¡ÊBonus track¡¦CD¤Î¤ß¼ýÏ¿¡Ë
¢¨°ìÉôÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÚBlu-rayµÚ¤ÓDVD¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡Û
¡¦¡ÖÎë²Ú¤æ¤¦»ÒBirthday Live2025 -¤«¤é¤¯¤ê²°Éß-¡×¡Ê25Ç¯£¶·î£·Æü(ÅÚ)Åìµþ¡¦ÆüËÜ¶¶»°°æ¥Û¡¼¥ë¡Ë¥é¥¤¥Ö±ÇÁü
¡¦¡ÖÎë²Ú¤æ¤¦»ÒBirthday Live2025 -¤«¤é¤¯¤ê²°Éß-¡×ÉñÂæÎ¢
¡¦¡Ø¥±¥µ¥é¥Ð¥µ¥é¡ÙMusic Video¡¢Dance Video¡¢Music Video ¥á¥¤¥¥ó¥°
¢¨Blu-ray¤ÈDVD¤ÏÆ±ÆâÍÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¡ÄÌ¾ïÈ×¡ÊCD¤Î¤ß¡Ë
\3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
COCP-42534
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×A¡ÊCD¡ÜBlu-ray¡Ë
\11,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
COZP-2198¡Á9
¢¡½é²ó¸ÂÄêÈ×B¡ÊCD¡ÜDVD¡Ë
\9,900¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
COZP-2200¡Á1
¡ãSUZUHANA YUKO LIVE TOUR 2025 SAMURAI DIVA¡ÁÅìÌ¾ºåÂæ¥Î¿Ø¡Á¡ä
Âçºå¡§11·î1Æü(ÅÚ) TEMPO HARBOR THEATER
Ì¾¸Å²°¡§11·î15Æü(ÅÚ) ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¥Û¡¼¥ë
Åìµþ¡§11·î22Æü(ÅÚ) Æü·Ð¥Û¡¼¥ë
ÂæËÌ¡§12·î6Æü(ÅÚ) CORNER HOUSE
9·î9Æü(²Ð)¤è¤ê¥×¥ì¥¤¥¬¥¤¥ÉÀè¹ÔÃêÁª¼õÉÕÃæ
https://yuko-suzuhana.com/news/250801/
¡ãÎë²Ú¤æ¤¦»Ò New Album¡ØSAMURAI DIVA¡Ù È¯ÇäµÇ°¥¤¥Ù¥ó¥È¡ä
2025Ç¯10·î28Æü¡Ê²Ð¡Ë 19:00¡Ê½¸¹ç18:40¡Ë
ÅìµþÅÔ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¿·½ÉÅ¹Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91507.html
2025Ç¯10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë 20:00
¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥ê¥ß¥¹¥¿¡×
¡Ê¥È¡¼¥¯¡õ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥µ¥¤¥ó²ñ¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://limista.com/projects/6695?id=6695
¡Ú¥ê¥ß¥¹¥¿¸ÂÄê¡Û
¡ÖSAMURAI DIVA¡×¥¢¥Ê¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë 12:00¡Ê½¸¹ç11:40¡Ë
ÂçºåÉÜ¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¤¢¤Ù¤ÎHoopÅ¹Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡Ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91506.html
2025Ç¯11·î2Æü¡ÊÆü¡Ë 17:00¡Ê½¸¹ç16:40¡Ë
¹Åç¸©¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥É¹ÅçÅ¹Å¹Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡Ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91505.html
2025Ç¯11·î3Æü¡Ê½Ë¡¦·î¡Ë ¡13:00¡Á¡¿¢16:00¡Á
Ê¡²¬¸©¡¦¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£ÇîÂ¿ B1F ¥µ¥ó¥×¥é¥¶¥¹¥Æ¡¼¥¸
¡Ê¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¡õ¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91504.html
2025Ç¯11·î16Æü¡ÊÆü¡Ë 13:00¡Ê½¸¹ç12:40¡Ë
°¦ÃÎ¸©¡¦¥¿¥ï¡¼¥ì¥³¡¼¥ÉÌ¾¸Å²°¶áÅ´¥Ñ¥Ã¥»Å¹ ²°¾å¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥Ú¡¼¥¹
¡Ê¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ªÅÏ¤·²ñ¡Ë
»²²ÃÊýË¡¡¦¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://columbia.jp/artist-info/suzuhanayuko/live/91503.html
