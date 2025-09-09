1985年10月、シングル「待つ歌」でデビューしたDer Zibetは、2025年10月でデビュー40周年になる。

ISSAY（Vo）、HIKARU（G）、HAL（B）、MAYUMI（Dr）の4人は、それから10年ほど活動を共にした後に休止したが2008年に再開、デビュー前のメンバーだったMAHITOも加わりマイペースな活動を続けていた。しかし2023年8月5日、ISSAYが還らぬ人となった。

けれど、その時も彼は40周年に向けた新作に取り組んでいる真っ最中だったのだ。ISSAYが残した歌声をもとに完成させたのが、本作『句点〜Period〜』である。Der Zibetの最新作だ。久しぶりのレコーディングをISSAYも楽しんでいたことだろう。まだアルバムの全貌が見える状態ではなかったけれど、2025年までにじっくり時間をかけて作っていこうと二人は7曲ほどを完成させていた。

残された音源をどうするか、HIKARUは随分悩んだようだ。

「7曲の世界観にはトータリティがあるんだ。それは35周年に出したベスト盤『21世紀』を作ったときに入れた新曲2曲とも繋がるものだったから、流れは見えてた」

この新作『Period』の曲は、様々な制約に疲れ果て、先の見えない日々に抱く虚無感や孤独、かつてのような日々を思う気持ちなどがうたわれているようだ。孤独や幻想はDer Zibetの得意とするところだが、タイムリーな空気感が全体に流れているように思う。作品の世界観は掴めた、とは言えHIKARUにとってISSAYの不在を受け入れるのには時間が必要だった。

受け入れがたい彼の不在に心を閉ざしていたHIKARUを動かしたのは、『ISSAYgave life to FLOWERS a tribute to Der Zibet -』の制作だった。トリビュート・アルバムに参加したメンバーの中から、新作に協力してもらい、艶やかなISSAYのヴォーカルが響く7曲と、インストゥルメンタル1曲を含む8曲が揃った。さらに活動再開した2008年に限定販売したシングル「reD biteZ」収録の3曲を加え、全11曲のアルバム『句点〜Period〜』が完成した。（ライナーノーツより抜粋 文：今井智子）

DER ZIBET『句点〜Period〜』

2025年10月22日発売

WAGE-1019 ￥3,300（with tax）

Produced by Hikaru Yoshida

1.戻れない時間の渦

2.POISON FAIRY

3.NIGHT WALKER

4.Loveless Actress

5.部屋の中

6.月の小径 〜Pray under the moon

7.8月は青い幻

8.雲海〜sea of clouds

＜ボーナストラック＞

9.16秒のMelancholy

10.君だけがいない夏

11.愚か者の舟 ■member

ISSAY Vocal

HIKARU Guitar, Programming

HAL Bass

MAHITO Keyboards

MAYUMI Drums Additional Musicians

Chu-ya ： Guest Vocal,Chorus

Mayumi Chiwaki ： Chorus

MOTOKATSU ： Drums

JUN ： Bass,Chorus

Seiichiro Yonezawa ： Chorus ■songwriter

Words by ISSAY

Music by HIKARU

Arranged by HIKARU & DER ZIBET（reD biteZ）

DER ZIBET 40th anniversary LIVE 〜Period〜

2025年10月1日（水）

OPEN 18：15 / START 18：45

＠高円寺HIGH

・宙也（アレルギー, De-LAX, LOOPUS, 極東ファロスキッカー）

・吉田光（Der Zibet, Loco-Apes）

・藤原マヒト（Der Zibet）

・ちわきまゆみ

・Ken-ichi（Valentine D.C., VERTUEUX）

・Jun（Valentine D.C.）

・米澤誠一朗（W.A.R.P.,Mother Goose）

・MOTOKATSU

