中島史恵57歳、ミニスカ＆オフショルで魅了 抜群プロポーションに衝撃
タレント・中島史恵が、9日までにインスタグラムを更新。美スタイル際立つ近影を披露し、ファンを喜ばせた。
【写真】中島史恵57歳が「スタイル抜群」、圧倒的な魅力あふれる“水着姿”も（17枚）
シェイプUPガールズとして1994年にデビューした中島。現在は女優、タレント活動だけではなく、空中ヨガインストラクターとしても活躍中。 2024年12月には写真集『#56』を発売し話題を呼んだ。
普段からSNSに自身の美しい近影を披露しており、先日も黒の水着姿を投稿。また、「この度シェイプの梶原真弓ちゃんと新ユニット『FOOMYS（フーミーズ）』のディスコDJとしてデビューします」と、同じくシェイプUPガールズの梶原との活動について報告していた。
今回は「『YMCA』盛り上がりますぅ 鴨川でも流しますぅ」「#ymca #foomys」と、ダンスを踊る様子を投稿。美スタイル際立つオフショルダー×ミニスカのワンピースを着用しており、ファンからは「可愛い」など称賛の声が寄せられた。
引用：「中島史恵」インスタグラム（@fumielove0614）
