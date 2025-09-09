£±²ó¡¢ºÇ¾®¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¸Í¶¿æÆÀ¬¡Ê¥«¥á¥é¡¦¾®ÎÓ¡¡ÂÙÅÍ¡Ë

¡¡µð¿Í¤Ï¸Í¶¿æÆÀ¬Åê¼ê¤¬£¶¾¡ÌÜ¤òÌÜ»Ø¤·ÀèÈ¯¡£½é²ó¤Ë£±ÅÀ¤òÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¡£

¡¡¸Í¶¿¤Ï£±²ó£±»à¤«¤é¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó³°Ìî¼ê¤ËÃæÁ°ÂÇ¡£¤³¤Î¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÅö¤¿¤ê¤òÃæ·ø¡¦¥­¥ã¥Ù¥Ã¥¸³°Ìî¼ê¤¬»¨¤ÊÊáµå¤Ç¤Ï¤¸¤­¡¢¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¤¬Æó¿Ê¤·£±»àÆóÎÝ¡£¤³¤³¤Ç¡¢¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤òÁè¤¦¾®±à³¤ÅÍÆâÌî¼ê¤¬±¦±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢£±ÅÀ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£

¡¡¤Ê¤ª¤â£±»àÆóÎÝ¤Ç¡¢¥â¥ó¥Æ¥íÆâÌî¼ê¤Ë»Íµå¤òÍ¿¤¨°ì¡¢ÆóÎÝ¡£ËöÊñ¾ºÂç³°Ìî¼ê¤Ï¶õ¿¶¤ê»°¿¶¡¢ºäÁÒ¾­¸ãÊá¼ê¤ò»Íµå¤ÇÊâ¤«¤»£²»àËþÎÝ¤È¥Ô¥ó¥Á¤¬¹­¤¬¤Ã¤¿¤¬¡¢µÆÃÓÎÃ²ðÆâÌî¼ê¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»ÅÎ±¤á¡¢£±¼ºÅÀ¤Ç¤·¤Î¤¤¤À¡£