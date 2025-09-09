¤³¤É¤â¿Þ½ñ´ÛÁ¥¡Ö¤Û¤ó¤Î¤â¤ê¹æ¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¡Ä¾Åç¤ÈÃËÌÚÅç¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¸òÎ®¡¡¹áÀî
¤³¤É¤â¿Þ½ñ´ÛÁ¥¤òÄÌ¤¸¤Æ¸òÎ®¤¹¤ëÄ¾Åç¤ÈÃËÌÚÅç¤Î»ùÆ¸
¡¡¿Þ½ñ´ÛÁ¥¤¬Î¥Åç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ò¤Ä¤Ê¤®¤Þ¤¹¡£ËÜ¤òºÜ¤»¤ÆÅç¡¹¤ò½ä¤ë¡Ö¤³¤É¤â¿Þ½ñ´ÛÁ¥¡×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¹áÀî¸©¤ÎÄ¾Åç¤È¹â¾¾»Ô¤ÎÃËÌÚÅç¤Î¾®³ØÀ¸¤¬¸òÎ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä¾Åç¤ÎµÜ±º¹Á¤ËÅþÃå¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤É¤â¿Þ½ñ´ÛÁ¥¡Ö¤Û¤ó¤Î¤â¤ê¹æ¡×¡£·úÃÛ²È¤Î°ÂÆ£ÃéÍº¤µ¤ó¤¬´óÂ£¤·¡¢¹áÀî¸©¤¬2025Ç¯4·î¤«¤é±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á¥¤«¤é¹ß¤ê¤Æ¤¤¿ÃËÌÚ¾®³Ø¹»¤ËÄÌ¤¦»ùÆ¸5¿Í¤ò¡¢Ä¾Åç¾®³Ø¹»¤Î5Ç¯À¸¤È6Ç¯À¸¤¬½Ð·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¾Åç¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¡Ë
¡ÖWelcome to Naoshma elementary school¡ª¡×
¡¡¡Ö¤Û¤ó¤Î¤â¤ê¹æ¡×¤ÏÎ¥Åç¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤ËËÜ¤È¤Î½Ð¹ç¤¤¤òÆÏ¤±¤è¤¦¤È¹áÀî¤ÎÅç¡¹¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡9Æü¤Ï¡¢Î¾¹»¤Î»ùÆ¸¤¬¤½¤Î¤È¤¤Ëºî¤Ã¤¿ËÜÃª¤ä¼Ú¤ê¤¿ËÜ¤Î¹¥¤¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤ò¾Ò²ð¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÃËÌÚ¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¡Ë
¡ÖÃËÌÚÅç¤È¸À¤¨¤Ð³¤¤Î¿§¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤éÁ´ÂÎ¤òÀÄ¿§¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡Ä¾Åç¾®¤ÎÁ´¹»»ùÆ¸119¿Í¤ËÂÐ¤·¡¢ÃËÌÚ¾®¤Ï8¿Í¡£ÉáÃÊ¤Ï¤¢¤Þ¤ê·Ð¸³¤·¤Ê¤¤ÂçÀª¤ÎÁ°¤Ç¤ÎÈ¯É½¤ò¤·¤¿ÃËÌÚ¾®¤Î»ùÆ¸¤Ï―
¡ÊÃËÌÚ¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¡Ë
¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¿Í¤¬Â¿¤¤¡£¡ÊÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡Ë¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¡¢Ä¾Åç¾®³Ø¹»¤Ø°ÜÆ°¡£Ä¾Åç¾®¤Î»ùÆ¸¤¿¤Á¤¬ºî¤Ã¤¿Åç¤ä¾®³Ø¹»¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¯¥¤¥º¥é¥êー¤ò³Ú¤·¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÊÄ¾Åç¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¡Ë
¡Ö²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥¢ー¥È·úÃÛ¤¬¤¢¤ë¤ó¤ä¤±¤É¡¢¤½¤Î¥¢ー¥È¤Î²È¤Ï²¿¸Ä¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×
¡¡¹áÀî¸©¤Ë¤ÏÅçÆ±»Î¤ò¤Ä¤Ê¤°¸òÄÌµ¡´Ø¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¯¡¢¤³¤É¤â¿Þ½ñ´ÛÁ¥»ö¶È¤Î¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¤¬¸òÎ®¤Î¾ì¤ò¤Ä¤¯¤í¤¦¤È´ë²è¤·¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¹»¤Î»ùÆ¸¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¸òÎ®¤ò¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ä¾¤ËÂÐÌÌ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤¹¡£
¡ÊÄ¾Åç¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¡Ë
¡Ö¿·¤·¤¤Í§Ã£¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÃËÌÚ¾®¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÂ¾¤ÎÅç¤È¤â°ì½ï¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×
¡ÊÃËÌÚ¾®³Ø¹»¤Î»ùÆ¸¡Ë
¡ÖËÜÅö¤Ë³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¡ÊQ.ÃçÎÉ¤¤»Ò¤È¤«¤Ç¤¤¿¤ê¤·¤¿¡©¡Ë¤Ï¤¤¡ª¡×
¡ÊÃËÌÚ¾®¡¦Ãæ³Ø¹»¡¿ÆþÃ«ÃÎÀ¤ ¹»Ä¹¡Ë
¡ÖÃËÌÚÅç¤Î»Ò¤¿¤Á¤â¤ä¤¬¤Æ¤ÏÅç¤ò½Ð¤ÆÂç¤¤Ê½¸ÃÄ¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤Î·Ð¸³¤Ï¤¹¤´¤¯Âç»ö¤À¤Ê¤È¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡¢»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤ÁÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¤ë¤Ê¤È¤¹¤´¤¯°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡×