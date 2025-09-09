¡¡Ì¾¸Å²°¤Î¸æ±àºÂ¤Ç¡¢6Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¡Ö¤Þ¤Í¤­¾å¤²¡×¤¬Éü³è¤Ç¤¹¡£

¡¡10·î¤Ë»Ï¤Þ¤ë¸ø±é¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¶è¤Î¸æ±àºÂ¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢È¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¤ÈÂ©»Ò¤ÎÏ»ÂåÌÜµÆÇ·½õ¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£

¡¡9·î9Æü¡¢ÂçÆþ¤ê¤ò´ê¤Ã¤Æ½Ð±é¤¹¤ëÌò¼Ô¤ÎÌ¾Á°¤¬½ñ¤«¤ì¤¿¥Ò¥Î¥­¤Î´ÇÈÄ¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤ë¡¢¤Þ¤Í¤­¾å¤²¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

Èø¾åµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¡§
¡ÖËÜÆü¤Ï9·î9Æü¡¢ÊÌÌ¾¡¦µÆ¤ÎÀá¶ç¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÆü¤ËÈ¬ÂåÌÜÈø¾åµÆ¸ÞÏº¡¢¤½¤·¤ÆÏ»ÂåÌÜÈø¾åµÆÇ·½õ¤Î¤Þ¤Í¤­¾å¤²¤¬¾å¤¬¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢³ÊÊÌ¤Î´î¤Ó¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×

¡¡¤Þ¤Í¤­¾å¤²¤Ï¡¢¸æ±àºÂ¤Ç1965Ç¯°ÊÍèÂ³¤¯½©¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¤Î±Æ¶Á¤Ç¤³¤³¿ôÇ¯¤ÏµÙ»ß¤Ë¡£º£²ó6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÉü³è¤È¤Ê¤ê¡¢¤ª¤è¤½300¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¸«ÆÏ¤±¤Þ¤·¤¿¡£

µÒ¤é¡§
¡Ö¼ä¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡¢¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Ï¡£À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡×
¡Ö¡ÊµÆ¸ÞÏº¤µ¤ó¡Ë¥­¥ì¥¤¤À¤ï¡¢ËÜÅö¤Ë¥­¥ì¥¤¤Í¡¢¤¢¤ÎÊý¡£¡Ê¥Á¥±¥Ã¥È¡ËÇã¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡×

¡¡±Ç²è¡Ø¹ñÊõ¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë±éÌÜ¤â¿Æ»Ò¶¦±é¤ÇÈäÏª¤µ¤ì¤ë¡ÖµÈÎã´é¸«À¤¡×¤Ï¡¢10·î11Æü¤«¤é¸æ±àºÂ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£