¤¤¤è¤¤¤èBOOK OF THE YEAR 2025 ¥¹¥¿¡¼¥È¡ª¡¡ºòÇ¯¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¤½¤ÎÂ¾ÉôÌç¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë--¿Íµ¤¥¨¥Ã¥»¥¤¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÂèÆóÃÆ¤¬1°Ì¤Ë¡ª
¡ØTHE ¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤»¨¿æ¡Ù¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡§Ãø¡¡¥¿¥«¥Ï¥·¥æ¥¡§´Æ½¤¶¨ÎÏ¡¿KADOKAWA¡Ë
¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù¤ÎÇ¯Ëö¹±ÎãÂçÆÃ½¸¡ÖBOOK OF THE YEAR¡×¡£2025Ç¯¤ÎÅêÉ¼¤Ï¸½ºß¼õÉÕÃæ¡ª ³Æ¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î¡Öº£Ç¯¡¢¤¤¤Á¤Ð¤óÎÉ¤«¤Ã¤¿ËÜ¡×¤ò¤¼¤ÒÅêÉ¼¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤³¤³¤Ç²þ¤á¤Æ¡¢2024Ç¯¤Î¡Ö¥¨¥Ã¥»¥¤¡¦¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¡¦¤½¤ÎÂ¾¡×ÉôÌç¤Ë¤É¤ó¤ÊËÜ¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¤Î¤«¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤è¤¦¡£
°úÍÑ----
¡ãµîÇ¯¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¡ä
2°Ì¡ØTHE¤ä¤ó¤´¤È¤Ê¤»¨¿æ¡ÙÃæÂ¼ÎÑÌé¡§Ãø¡¡¥¿¥«¥Ï¥·¥æ¥¡§´Æ½¤¶¨ÎÏ
3°Ì¡Ø¤Ê¤¼Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ÈËÜ¤¬ÆÉ¤á¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤«¡Ù»°Âð¹áÈÁ
4°Ì¡ØÀÖ¤ÈÀÄ¤Î¥¬¥¦¥ó ¥ª¥Ã¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥ÉÎ±³Øµ¡ÙÉË»Ò½÷²¦
5°Ì¡Ø¤¢¤é¤æ¤ë¤³¤È¤Ïº£µ¯¤³¤ë¡Ù¼ÆºêÍ§¹á
6°Ì¡ØÌëÌÀ¤±¤òÂÔ¤Ä¡Ùº´¡¹ÎÃ»Ò
7°Ì¡Ø¤Ü¤¯¤Ï¥¤¥¨¥í¡¼¤Ç¥Û¥ï¥¤¥È¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ö¥ë¡¼ 2¡Ù¥Ö¥ì¥¤¥Ç¥£¤ß¤«¤³
8°Ì¡Ø¡Ö¥³¡¼¥À¡×¤Î¤Ü¤¯¤¬¸«¤ëÀ¤³¦¡½¡½Ä°¤³¤¨¤Ê¤¤¿Æ¤Î¤â¤È¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤Æ¡Ù¸Þ½½ÍòÂç
9°Ì¡Ø±«¤ÎÆü¤Î¿´Íý³Ø ¤³¤³¤í¤Î¥±¥¢¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤Ã¤¿¤é¡ÙÅìÈª³«¿Í
10°Ì¡ØËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤³¤È¤¬¤Ê¤¤32ºÐ¤¬¤Ï¤¸¤á¤ÆËÜ¤òÆÉ¤à ¡ÁÁö¤ì¥á¥í¥¹¡¦°ìË¼¤ÎÉòÆº¡¦ÅÎ»Ò½Õ¡¦ËÜÃª¡Ù¤«¤Þ¤É¡¦¤ß¤¯¤Î¤·¤ó
11°Ì¡Ø½ñ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ ÆüËÜ·ÐºÑÄÆÍî¤Î¿¿Áê¡Ù¿¹±ÊÂîÏº
12°Ì¡ØÀ¸¤¤Î¤Ó¤ë¤¿¤á¤Î»öÌ³¡Ù¡¡ºä¸ý¶³Ê¿¡§Ãø¡¡Æ»ÁðÀ²»Ò¡§¥Þ¥ó¥¬
13°Ì¡Ø¤¦¤Þ¤¯¤Æ¥À¥á¤Ê¼Ì¿¿¤È¥Ø¥¿¤À¤±¤É¤¤¤¤¼Ì¿¿¡ÙÈ¨Ìî¹»Ö¡§Ãø¡¡¥è¥·¥¿¥±¥·¥ó¥¹¥±¡§¥¤¥é¥¹¥È
14°Ì¡Ø¥«¥ì¡¼°ÜÌ±¤ÎÆæ ÆüËÜ¤òÀ©ÇÆ¤¹¤ë¡Ö¥¤¥ó¥Í¥Ñ¡×¡Ù¼¼¶¶ÍµÏÂ
15°Ì¡ØÎÏÆ»»³Ì¤Ë´¿Í¡ÙºÙÅÄ¾»»Ö
15°Ì¡Ø¤³¤È¤Ð¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¼Ò²ñ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¡ÙÃæÂ¼Åí»Ò
----
¢£ËÜ»ï¿Íµ¤Ï¢ºÜ¤¬1¡¢2¥Õ¥£¥Ë¥Ã¥·¥å!
ÁÛÁü¤ÎµÚ¤Ð¤ÌÀ¤³¦¤òÅÁ¤¨¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¿Íµ¤
¡ÒÀ¸¤¤ë¤Î¤Ï¿É¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¡£¤À¤±¤É¡¢¿É¤¯¤Ê¤¤¤Ï¡¢À¸¤¤ë¤ÎÃæ¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£¡Ó
¼«Ê¬¤ÎÆâÂ¦¤òÇÁ¤¹þ¤ß¡¢º£¤Î¿´¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤ò¤´¤Þ¤«¤·¤Î¤Ê¤¤¸ÀÍÕ¤ÇÄÖ¤Ã¤¿À±Ìî¸»¤µ¤ó¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡¡1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ËÜ»ïÏ¢ºÜ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤ò²Ã¤¨¤¿¡Ø¤¤¤Î¤Á¤Î¼ÖÁë¤«¤é 2¡Ù¡£¡ÖÃ¯¤â¤¬¤â¤¬¤¤Ê¤¬¤éÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¤¡¢¤È¸ÉÆÈ´¶¤ò´ËÏÂ¤·¤ÆÌÀÆü¤âÀ¸¤¤è¤¦¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡¢¡Ö¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤â°ì½ï¤ËÃÏ¹ö¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤òÀ¸¤È´¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡Ù¤È»×¤ï¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë°ìºý¡×¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤¤ïÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡2°Ì¤â¡¢ËÜ»ïÏ¢ºÜ¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿°ìºý¡£»¨¿æ¥ì¥·¥Ô¡ß»¨ÃÌ¡ß¥·¥ç¡¼¥È¥¨¥Ã¥»¥¤¤È¤¤¤¦»Â¿·¤Ê¹½À®¡¢¤æ¤ë¤¯ÎÏ¤ÎÈ´¤±¤¿ÃæÂ¼ÎÑÌé¤µ¤ó¤Î¸ì¤ê¸ý¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤ÎÆÉ¼Ô¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡3°Ì¤Ï¡¢Æ¯¤¯¿Í¡¹¤¬Êú¤¨¤ëÀÚ¼Â¤ÊÇº¤ß¤ËÄ©¤ó¤ÀÏÃÂêºî¡£¶áÂåÅª¤ÊÆÉ½ñ½¬´·¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÌÀ¼£»þÂå¤«¤é¸½Âå¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆÉ½ñ¤ÈÏ«Æ¯¤ÎÎò»Ë¤ò¤Ò¤â¤È¤¡¢¿·¤¿¤ÊÆ¯¤Êý¤òÄó°Æ¤¹¤ëÎÏºî¤Ë¡¢¡Ö¤É¤¦À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤«¤òÌä¤¦ËÜ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¡£ÀÚ¤ê¸ý¤Ï°ã¤¦¤¬¡¢12°Ì¤â¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤ÆÀ¸¤¤ë¤¿¤á¤Î¼ÂÁ©¥¬¥¤¥É¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡4°Ì°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢ÁÛÁü¤¬µÚ¤Ó¤Ë¤¯¤¤À¤³¦¤ò³À´Ö¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤¬Â³¡¹¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£4°Ì¤ÏSNS¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Ê¸¸Ë²½¤µ¤ì¤¿½÷À¹ÄÂ²¤Î±Ñ¹ñÎ±³Øµ¡£
¡¡
¡¡5°Ì¤Ï¡¢ADHD¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¤¿Ãø¼Ô¤¬¤ß¤º¤«¤é¤Î´¶³Ð¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿°ìºý¤À¡£7°Ì¤Ï¡¢±Ñ¹ñºß½»¤Î¿Æ»Ò¤¬¸«¤¿ÉÏº¤¡¢À¯¼£¡¢º¹ÊÌÌäÂê¡£8°Ì¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢¤í¤¦¼Ô¤ÎÎ¾¿Æ¤ò»ý¤Á¡¢¼«¿È¤Ï¼ª¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ö¥³¡¼¥À¡×¡£¤½¤ÎÊ£»¨¤Ê¶»Ãæ¤ò¸ì¤ë¤È¤È¤â¤Ë¼Ò²ñ¤ÎÉÔ¶Ñ¹Õ¤ò»ØÅ¦¤·¡¢àÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦á¤Î¤½¤ÎÀè¤Ø¼Ò²ñ¤òÆ°¤«¤½¤¦¤È»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¤¬¡¢ÀìÌçÃÎ¼±¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯ÅÁ¤¨¤ë»ØÆî½ñ¤âÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡Î×¾²¿´Íý»Î¤Ë¤è¤ë9°Ì¤ÎËÜ¤Ï¡¢¿È¶á¤Ê¿Í¤¬¿´¤ÎÄ´»Ò¤ò°¤¯¤·¤¿»þ¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¥±¥¢¤¹¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£13°Ì¤Ï¡¢¼Ì¿¿²È¤Ç¤¢¤ëÃø¼Ô¤¬¼Ì¿¿¤Î»£¤êÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¸ì¤Ã¤¿ÆþÌç½ñ¡£µ»½ÑÅª¤Ê²òÀâ¤â¤¢¤ë¤¬¡¢à¼Ì¿¿¤ò»£¤ëá¤È¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê±Ä¤ß¤Ê¤Î¤«¡¢º£°ìÅÙ¹Í¤¨¤ëµ¡²ñ¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ËÜ¤ä¸ÀÍÕ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¨¥Ã¥»¥¤¤â¡¢°ÂÄê¤·¤¿¿Íµ¤¡£10°Ì¤Ë¤ÏÆÉ½ñ¤Î¸¶½éÅª¤Ê³Ú¤·¤ß¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¤¬¡¢15°Ì¤Ë¤Ï¸ÀÍÕ¤È¼Ò²ñ¤Î´Ø·¸À¤òÌÀ¤«¤¹¿·½ñ¤¬¥é¥ó¥¥ó¥°Æþ¤ê¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ¸å¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢6°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿º´¡¹ÎÃ»Ò¤µ¤ó¤Î¤³¤È¡£¡Ø¥¨¥ó¥¸¥§¥ë¥Õ¥é¥¤¥È ¹ñºÝÎîÛÍÁ÷´Ô»Î¡Ù¤Ê¤É¤ÎÃø½ñ¤òÄÌ¤·¤ÆÀ¸¤È»à¤ò¸«¤Ä¤á¡¢¡Ø»æ¤Ä¤Ê¤²!¡¡Èà¤é¤¬ËÜ¤Î»æ¤òÂ¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡¡ºÆÀ¸¡¦ÆüËÜÀ½»æÀÐ´¬¹©¾ì¡Ù¤Ç¤Ï2014Ç¯¤ÎËÜ»ïÆ±´ë²è¤Î1°Ì¤Ëµ±¤¤¤¿º´¡¹¤µ¤ó¤¬¡¢ºòÇ¯9·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºÇ¸å¤ÎºîÉÊ½¸¤È¤Ï¿®¤¸¤¬¤¿¤¤¤¬¡¢ÂçÀÚ¤ËÆÉ¤ß·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áÌîËÜÍ³µ¯
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡Ø¥À¡¦¥ô¥£¥ó¥Á¡Ù2025Ç¯1·î¹æ¤ÎÅ¾ºÜ¤Ç¤¹¡£