¡¡²¤½£¥µ¥Ã¥«¡¼¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤¬¡¢£¹·î£±Æü¤ËÊÄ¤¸¤é¤ì¤¿¡£ºÇ½ªÆü¤ËÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤¬¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢Ì¾Ìç¥¯¥é¥Ö¤¬µð³Û¤ÎÊä¶¯Èñ¤òÅê¤¸¤¿¤ê¤È¡¢º£²Æ¤â²¤½£¤Î¥ª¥Õ¥·¡¼¥º¥ó¤ÏÇ®¤«¤Ã¤¿¡£¸åÊÔ¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î°ÜÀÒ¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ø¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥ë¥¯¥È¡Ù¤ÎÆüËÜ¿Í¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬µ¤¹¡£
¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¥·¥ã¥Ä¤òÃå¤Æ¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÆ²°ÂÎ§¡¡photo by Getty Images
¡¡º£²Æ¤Î²¤½£¤Î°ÜÀÒ¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤Ç¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ï¤¢¤Þ¤êÆ°¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ëÊý¤ÏÂ¿¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡³Î¤«¤Ë°ÜÀÒ¤Î²ÄÇ½À¤¬Óñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¡õ¥Û¡¼¥Ö¡¦¥¢¥ë¥Ó¥ª¥ó¤Î»°ãø·°¤ä¡¢¥ì¥¢¥ë¡¦¥½¥·¥¨¥À¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¤Î±óÆ£¹Ò¡¢¥¹¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¤Î¼éÅÄ±ÑÀµ¤È¤¤¤Ã¤¿¥Ó¥Ã¥°¥Í¡¼¥à¤Ï»ÄÎ±¤·¤¿¡£¤¿¤À¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£²Æ¤âÂ¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬²¤½£¤Î¿·Å·ÃÏ¤Ç¥·¡¼¥º¥ó¤Î³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤¿¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£
¡¡°ìÈÖÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¡¦¥Û¥Ã¥È¥¹¥Ñ¡¼¤¬580Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó10²¯±ß¡Ë¤Î°ÜÀÒ¶â¤ò»ÙÊ§¤Ã¤ÆÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤«¤é³ÍÆÀ¤·¤¿¹â°æ¹¬Âç¤À¤í¤¦¡££Ê¥ê¡¼¥°¤«¤éÄ¾ÀÜ£µÂç¥ê¡¼¥°¤Ø°Ü¤Ã¤¿Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¶â¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢ÎòÂåºÇ¹â³Û¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤ÎÂ¿¤¯¤¬¡¢ÉÔÅö¤È¤â¸À¤¨¤ë¤Û¤É¤ÎÎ÷²Á¤Ç¼è°ú¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤Ê¤«¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ê»öÎã¤À¡£¹â°æ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢°ÜÀÒ¸å¤¹¤°¤Ë²ø²æ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤ÎÅÐÏ¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤«¤é¤â³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£²¤½£¤Ç¤Î£±¥·¡¼¥º¥óÌÜ¤Ï¡¢ÊÌ¤Î¥Á¡¼¥à¤Ë´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤¹¤ëÀþ¤â¤¢¤ë¤«¡£
¡¡¤â¤È¤â¤ÈÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÂ¿¤¤¥É¥¤¥Ä¡¦¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¡¢º£µ¨¤â£¹¿Í¤¬£¸¥¯¥é¥Ö¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡¦¥ß¥å¥ó¥Ø¥ó¤Î°ËÆ£ÍÎµ±¤È¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Îº´Ìî³¤½®¤ò½ü¤¯£·¿Í¤¬¿·²ÃÆþÁª¼ê¤À¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢ÎëÌÚÍ£¿Í¤ÏÁá¤¯¤«¤é¥Þ¡¼¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï£··î£±Æü¤Ë¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¤¬³«¤¯¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¸½ºß23ºÐ¤ÎMF¤Î²ÃÆþ¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÎëÌÚ¤¬ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Þ¤Ç½êÂ°¤·¤¿¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Î¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Ï¶áÇ¯¡¢¼çÍ×¥ê¡¼¥°¤ØÂ¿¤¯¤ÎÁª¼ê¤ò¶¡µë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢²¤½£¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤ò»Ï¤á¤¿¤¤ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢ÁªÂò»è¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¸½ºß¤â¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¤Õ¤¿¤ê¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¤¤¤ë¡ÊÊ¡ÅÄæÆÀ¸¤ÈÆâÌî¹ÒÂÀÏº¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢ÎëÌÚ¤Î°ÜÀÒ¶â1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó17²¯3000Ëü±ß¡Ë¤Ï¥Ö¥ì¥ó¥Ó¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Ç¤¢¤ë¡£¡ÚÆ²°Â¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¡Û
¡¡Èæ³ÓÅª¾®µ¬ÌÏ¤ÇÁª¼ê°éÀ®¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤«¤é¡¢¥¢¥¤¥ó¥È¥é¥Ï¥È¡¦¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ø¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤¬Æ²°ÂÎ§¤À¡£¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤Ï¥¯¥é¥Ö»Ë¾åºÇ¹â³Û¤Î°ÜÀÒ¶â2100Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó36²¯±ß¡Ë¤ò¼ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Ï¤³¤ÎÈ¾Ç¯¤À¤±¤Ç¤â¡¢£±·î¤Ë¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥à¥·¥å¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¤ò7500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó130²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢£··î¤Ë¥¦¡¼¥´¡¦¥¨¥¥Æ¥£¥±¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤ò9500Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó164²¯±ß¡Ë¤ÇÇäµÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÎ»»¤Ï¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ï¤º¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¯¥Õ¥ë¥È¤Î¥Þ¡¼¥¯¥¹¡¦¥¯¥ì¡¼¥·¥§¶¯²½Ã´Åö¤Ï¸½ºß27ºÐ¤ÎÆüËÜÂåÉ½¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤Î¤³¤È¤ò¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬Ë¾¤ó¤Ç¤¤¤¿µÕÂ¤Î¥¦¥¤¥ó¥°¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ²°Â¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë±¦¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤Ê¤É¤ò´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¥¯¥ì¡¼¥·¥§»á¤Ï¡ØÆî¥É¥¤¥Ä¿·Ê¹¡Ù¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢Áª¼ê¤ò¹âÃÍ¤ÇÇä¤ëÈë·í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤Æ¡¢¤³¤¦Åú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤ºÁª¼ê¤¬£²¡¢£³Ç¯¸å¤Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤À®Ä¹¤·¡¢¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤Î²ÁÃÍ¤Ë¤Ê¤ë¤«¤òÄê¤á¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤òÈ¯¸À¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤Î¶È³¦¤Ï¤«¤Ê¤êÆ©ÌÀ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤ì¤ò½ñ¤¯¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤½¤Î¶â³Û¤¬¤ß¤ó¤Ê¤ÎÆ¬¤Î±ü¤ÎÊý¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£¤¤¤¤Ê¤ê£±²¯¥æ¡¼¥í¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢ÉÔ¿®´¶¤òÊú¤«¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¤À¤í¤¦¡×
¡¡¤¹¤Ç¤ËÆ²°Â¤Ï¥«¥Ã¥×Àï¤È¥ê¡¼¥°Àï¤Î£³»î¹ç¤Ç£´¥´¡¼¥ë¤È£±¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¡¢¥¯¥ì¡¼¥·¥§»á¤Î¸«Î©¤Æ¤¬Àµ¤·¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î³èÌö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¡¢»Ô¾ì²ÁÃÍ¤â£±¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤µ¤é¤Ë¾å¾º¤·¡¢¥¯¥ì¡¼¥·¥§»á¤Î¼ê¤Ë¤«¤«¤ì¤Ð¡¢º£²ó¤ÎÇÜ°Ê¾å¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¡¢¤è¤êÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ë°ÜÀÒ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡Ä®Ìî½¤ÅÍ¤ÈÈà¤Î¿·Å·ÃÏ¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Î·ÀÌó¤ËÍ½ÁÛ°Ê¾å¤Î»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬¤Þ¤º¿Í°÷¤òÀ°Íý¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤é¡£Ä®Ìî¤¬ºòµ¨½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥Û¥ë¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡¦¥¡¼¥ë¤Î¥ª¡¼¥é¥Õ¡¦¥ì¥Ã¤ÙSD¤Ï¡¢¾º³ÊÁÈ¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¤º¤Ã¤È»ÄÎ±Áè¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢£²·åÂæ¤ÎÆÀÅÀ¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Ä®Ìî¤Ë1000Ëü¥æ¡¼¥í¡ÊÌó17²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Î°ÜÀÒ¶â¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡ºÇ½ªÅª¤Ë¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬800Ëü¥æ¡¼¥í¤ò¥¡¼¥ë¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢³Æ¼ï¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤È¡¢¾Íè¤Î¤µ¤é¤Ê¤ë°ÜÀÒ¤ÎºÝ¤Ë¥¡¼¥ë¤Ë»ÙÊ§¤ï¤ì¤ë¶â³Û¤òÆþ¤ì¤ë¤ÈÌó1000Ëü¥æ¡¼¥í¤Ë¤Ê¤ë·Á¤ÇÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¡¼¥ë¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢»Ë¾åºÇ¹â¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¤¢¤ë¡£¶áÇ¯¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢£Í£Ç¤Ï¡¢ÎÉ¤¯¸À¤Ã¤Æ¤âÃæ·ø¥¯¥é¥¹¤Î¥Á¡¼¥à¡£ºòµ¨¤Î¥¡¼¥ë¤ËÂ³¤¡¢»ÄÎ±Áè¤¤¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢Ä®Ìî¤Î·èÄêÎÏ¤Ë´üÂÔ¤¬¤«¤«¤ë¡£¡Ú³ÎÎ©¤µ¤ì¤¿´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¥ë¥®¡¼¤«¤é¥É¥¤¥Ä¤Ø¤Î¥ë¡¼¥È¡Û
¡¡¤Þ¤Ã¤¿¤¯±½¤¬Ê¹¤³¤¨¤Æ¤³¤Ê¤¤¤Ê¤«¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë°ÜÀÒ¤·¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¤òÄÏ¤ó¤À¤Î¤¬Æ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤ÏÄ¹Ã«ÉôÀ¿¡¢ºÙ³Ë¨¡¢±óÆ£¹Ò¤È¤¤¤Ã¤¿ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤¬¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤È¤·¤ÆÇ§¤á¤é¤ì¡¢°¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ£±Ç¯Á°¤Ë¥Þ¥¤¥ó¥Ä¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿º´Ìî³¤½®¤Î°µ´¬¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¤³¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ÎÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤Î¿Íµ¤¤Ï¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Æ£ÅÄ¤â±óÆ£¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥·¥ó¥È=¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤¤¤¿¡£
¡¡Ä®ÅÄ¹À¼ù¤â¥Ù¥ë¥®¡¼·ÐÍ³¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ÎÆ»¤òÁª¤ó¤À¡£Èà¤Î¿·Å·ÃÏ¥Û¥Ã¥Õ¥§¥ó¥Ï¥¤¥à¤Ï¡¢¥é¥ë¥Õ¡¦¥é¥ó¥°¥Ë¥Ã¥¯¡Ê¸½¥ª¡¼¥¹¥È¥ê¥¢ÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤Î¤â¤È¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤ËÅþÃ£¤·¡¢Åö»þ¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬»Ë¾åºÇÇ¯¾¯´ÆÆÄ¤Î¥æ¥ê¥¢¥ó¡¦¥Ê¡¼¥²¥ë¥¹¥Þ¥ó¡Ê¸½¥É¥¤¥ÄÂåÉ½´ÆÆÄ¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¤ê¤ÈÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤ÏÄãÌÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¡¼¥à¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹²áÄø¤Ç¡¢¼éÈ÷¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¡¢ºòµ¨¤Î¥Ù¥ë¥®¡¼²¦¼Ô¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Î¼éÈ÷¤ÎÍ×¤À¤Ã¤¿Ä®ÅÄ¤ËÇò±©¤ÎÌð¤òÎ©¤Æ¤¿¡£¥µ¥ó¥¸¥í¥ï¡¼¥º¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ß¥å¥¸¥ªCEO¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥¡¡¼¥Þ¥ë¥¯¥È¤Ë¤³¤¦¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¤Ï¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤ÎÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ³µ¤·¤ÆÎÉ¤¤¥ê¡¼¥°¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Ï´ðËÜÅª¤Ë£Ê£±¤È£µÂç¥ê¡¼¥°¤ÎÃæ´Ö¤¯¤é¤¤¤Ç¡¢Å¬ÅÙ¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤È¤Ê¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ù¥ë¥®¡¼¤Î¥¯¥é¥Ö¤Ï·Ð±Ä¤Ë¶ìÏ«¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢°ÜÀÒ¶â¤Ç¤½¤ì¤òËä¤á¹ç¤ï¤»¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸ò¾Ä¤Î¾ì¤Ç¶¨ÎÏÅª¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×
¡¡Ä®ÅÄ¤Ï»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¤Çº¸É¨Á°½½»ú¿ÙÂÓ¤òÃÇÎö¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤âÆüËÜÂåÉ½¤â¡¢Èà¤ÎÁá´üÉüµ¢¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¸·îËö¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¿û¸¶Í³Àª¤Î¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ø¤ÎÇã¼è¥ª¥×¥·¥ç¥óÉÕ¤¥í¡¼¥ó°ÜÀÒ¤Ï¡¢¥É¥¤¥Ä¤Ç¤â¶Ã¤¤ò»ý¤Ã¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥À¡¼¤¬¼¡¡¹¤ÈÉé½ý¤·¤¿¥Á¡¼¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Í»ö¤ÎºÝ¤Î³ÍÆÀ¸õÊä¥ê¥¹¥È¤Ë¿û¸¶¤ÎÌ¾Á°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤Þ¤¿¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¥Û¥ë¥¹¥È¡¦¥·¥å¥Æ¥Õ¥§¥ó¤È¡¢ÂåÍý¿Í»öÌ³½ê¤¬Æ±¤¸¤È¤¤¤¦±ï¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥æ¥¤ÏËÜÅö¤Ë¥Õ¥ì¥ó¥É¥ê¡¼¤ÇÎéµ·Àµ¤·¤¯¡¢¤È¤Æ¤â¥æ¡¼¥â¥¢¤¬¤¢¤ë¡×¤È¥¯¥é¥Ö¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ï¿û¸¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ë¡£ÃÏ¸µ¥á¥Ç¥£¥¢¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÈÀÜ¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Â¿¤¤¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¤Ç¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã¤¿¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤ÊÍ×ÁÇ¤¬¡¢¤½¤ÎÅÚÃÏ¤ÇÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î½õ¤±¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡À¥¸ÅÊâÌ´¤â2022Ç¯¤«¤é£³Ç¯È¾¤ò²á¤´¤·¤¿¥¹¥¤¥¹¤Î¥°¥é¥¹¥Û¥Ã¥Ñ¡¼¡¦¥Á¥å¡¼¥ê¥Ã¥Ò¤òµî¤ê¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥ë¡¦¥¢¡¼¥ô¥ë¤È2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Î·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¡£ÉÚ°Â·òÍÎ¡¢°ËÆ£ÍÎµ±¡¢Ä®ÅÄ¹À¼ù¡¢¹â°æ¹¬Âç¤é¤¬Éé½ý¤·¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎºÇ½ª¥é¥¤¥ó¤ÏÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£WÇÕ¤ò£±Ç¯¸å¤Ë¹µ¤¨¤¿º£¡¢À¥¸Å¤¬£µÂç¥ê¡¼¥°¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤»¤Ð¡¢ÂåÉ½¤ÎÄê°ÌÃÖ¤â¸«¤¨¤Æ¤¯¤ë¤«¡£
