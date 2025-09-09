『EIGHT-JAM』ゴールデンSP放送へ Toshl、長屋晴子（緑黄色社会）、アイナ・ジ・エンドらプロ93人が“最強メロディー”厳選
5人組グループ・SUPER EIGHTがMC、俳優・古田新太が支配人を務めるテレビ朝日系音楽番組『EIGHT-JAMゴールデンSP』が、「昭和・平成・令和50年分総決算!! 音楽のプロが選んだ“最強メロディー”BEST100」と題して、10日午後6時30分から9時54分まで約3時間半スペシャルで放送される。
【写真】キャンペーンで当たる「番組特製エコバッグ」を手にするSUPER EIGHTのメンバー
今回のゴールデンSPでは、スタジオゲストとして阿部亮平（Snow Man）、板垣李光人、ヒャダイン、高橋茂雄（サバンナ）、ホラン千秋が登場する。有名アーティストやヒット曲を生み出すプロデューサーなど、音楽業界の第一線で活躍する93名の“音楽のプロ”に一斉アンケートを実施し、「2000年より前」「2000年以降」の2ブロックに分けて“最強メロディー”を厳選。ポイント制で集計し、各ブロックの総合ランキング・ベスト50、計100曲を発表する。
選者として名前を連ねるのは、Toshl、北村匠海（DISH//）、OMI（三代目 J SOUL BROTHERS ※「O」はストローク有りが正式表記）、水野良樹（いきものがかり）、長屋晴子（緑黄色社会）、川谷絵音、清塚信也、アイナ・ジ・エンドら、世代もジャンルも異なる豪華な顔ぶれ。それぞれ、プロとしての視点を交えながら、自身が“激推し”するメロディーを理由とともに選出している。
この豪華な顔ぶれに、SUPER EIGHTも「すごいメンバー！」、阿部は「すごい人たちが選んでる！」、板垣も「豪華すぎますね！」と感激が止まらない様子。合計7曲がランクインするなど、圧倒的な支持を集めたバンドも登場したとのことで、ランキングに注目が集まる。
『EIGHT-JAM』公式Xでは現在、プレゼントキャンペーンを実施中。『EIGHT-JAM』アカウントをフォローし、同アカウントのプレゼント企画投稿をリポストした人の中から、抽選で「番組特製エコバッグ」がプレゼントされる。
