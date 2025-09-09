矢沢永吉ソロデビュー50周年記念ライブ 東京ドーム初日公演の生配信＆生中継が決定
矢沢永吉のソロデビュー50周年を記念して開催される東京ドーム公演『EIKICHI YAZAWA LIVE in TOKYO DOME「Do It！YAZAWA 2025」』の初日（11月8日）の模様が、生配信・生中継されることが決定した。
【写真】矢沢永吉との対談で笑顔を見せるイチローほか番組カット多数
チケット完売となっている同公演を、全国のファンがさまざまな方法で観覧できるよう、6つのオンライン配信プラットフォーム、CS日テレプラスでの生中継、全国約100館の映画館でのライブビューイング、さらにカラオケビューイングでの生配信が行われる。オンライン配信およびカラオケビューイングでは、公演終了後から11月16日までアーカイブ配信も実施される。
矢沢は、6年ぶりとなるオリジナルアルバム『I believe』を9月24日にリリースすることも決定している。
■オンライン配信
生配信日時：11月8日（土）午後5時から
アーカイブ配信：公演終了後〜11月16日（日）午後11時59分まで
配信プラットフォーム
PIA LIVE STREAM、U-NEXT、Hulu、ABEMA、Rakuten TV、ニコニコ生放送
■放送(CS日テレプラス/スカパー！)
生中継配信：11月8日（土）午後5時から
アーカイブ配信：公演終了後〜11月16日（日）午後11時59分まで
日テレプラス特別版：12月28日（日）午後6時から
チャンネル：CS日テレプラス / スカパー！番組配信
※9月21日（日）に過去の東京ドーム公演のライブ映像4作品を一挙放送
■映画館 / ライブビューイング
日時：11月8日（土）午後5時から
会場：全国各地の映画館（上映館は近日発表）
■カラオケビューイング
生配信：11月8日（土）午後5時から
アーカイブ配信：11月12日（水）正午〜11月16日（日）午後11時59分
プラットフォーム：みるハコ
【写真】矢沢永吉との対談で笑顔を見せるイチローほか番組カット多数
チケット完売となっている同公演を、全国のファンがさまざまな方法で観覧できるよう、6つのオンライン配信プラットフォーム、CS日テレプラスでの生中継、全国約100館の映画館でのライブビューイング、さらにカラオケビューイングでの生配信が行われる。オンライン配信およびカラオケビューイングでは、公演終了後から11月16日までアーカイブ配信も実施される。
■オンライン配信
生配信日時：11月8日（土）午後5時から
アーカイブ配信：公演終了後〜11月16日（日）午後11時59分まで
配信プラットフォーム
PIA LIVE STREAM、U-NEXT、Hulu、ABEMA、Rakuten TV、ニコニコ生放送
■放送(CS日テレプラス/スカパー！)
生中継配信：11月8日（土）午後5時から
アーカイブ配信：公演終了後〜11月16日（日）午後11時59分まで
日テレプラス特別版：12月28日（日）午後6時から
チャンネル：CS日テレプラス / スカパー！番組配信
※9月21日（日）に過去の東京ドーム公演のライブ映像4作品を一挙放送
■映画館 / ライブビューイング
日時：11月8日（土）午後5時から
会場：全国各地の映画館（上映館は近日発表）
■カラオケビューイング
生配信：11月8日（土）午後5時から
アーカイブ配信：11月12日（水）正午〜11月16日（日）午後11時59分
プラットフォーム：みるハコ