SHIHO¡¢¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡õ¥í¥¦¥ó¡õ¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û ¹ë²Ú´Ú¹ñÇÐÍ¥¤È¤Î¼Ì¿¿¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤³¤Î£³¿Í¤È!?Á¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¡¢¥í¥¦¥ó¡¢¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¤é¹ë²Ú´Ú¹ñÇÐÍ¥¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×SHIHO¡õ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Ê¤¤»ä¤¬¡¢Æ´¤ì¤Î3ÂçÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿Ìë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê»þ´ü¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢SHIHO¤¬¡È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥¦¥ó¤È¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¤È¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢´Ú¹ñÇÐÍ¥3¿Í¤È¼Ì¤ë¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤³¤Î£³¿Í¤È!?Á¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼SHIHO¤µ¤ó¥¤¥¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×SHIHO¡õ¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡¡Ö¤¢¤Þ¤ê¥É¥é¥Þ¤ò´Ñ¤Ê¤¤»ä¤¬¡¢Æ´¤ì¤Î3ÂçÇÐÍ¥¤µ¤ó¤Ë¤ª²ñ¤¤¤Ç¤¤¿Ìë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¡Ö¥³¥í¥Ê»þ´ü¤Ë¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ñ¥¯¡¦¥½¥¸¥å¥ó¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡¢SHIHO¤¬¡È¥Ï¥Þ¤Ã¤¿¡É¤È¤¤¤¦¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥¦¥ó¤È¥¤¡¦¥ß¥ó¥Û¤È¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·¡¢´Ú¹ñÇÐÍ¥3¿Í¤È¼Ì¤ë¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤Ú¤ó¤Ë¤³¤Î£³¿Í¤È!?Á¢¤Þ¤·¤¤¡Á¡×¡Ö¤¦¤ï¡¼SHIHO¤µ¤ó¥¤¥¤¤Ê¤¡¡Á¡×¡Ö¤¦¤é¤ä¤Þ¤·¤¹¤®¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬À¤³¦Ãæ¤«¤é½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£