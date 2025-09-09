4»ù¤ÎÊì¡¦Åì¸¶°¡´õ¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¡Èºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý¡É¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡4»ù¤ÎÊì¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅì¸¶°¡´õ¡Ê42¡Ë¤¬7Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÌ¤êË¤«¤Ê¡Èºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×Åì¸¶°¡´õ¤Î¡ÈºÌ¤êË¤«¤Ê¡Éºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý
¡¡Åì¸¶¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¡¢¾¡ÍøÀë¸À¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¡Èºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý¡É¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£µã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡Ö²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤±¤É¿åÍËÆü¤Ë¤Ï¤â¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤â¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Î·òÆ®¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¸þ¤±¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¾å¤¬¤ë¡Á¡×¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¸¶¤Ï½ÀÆ»²È¤Î°æ¾å¹¯À¸»á¡Ê47¡Ë¤È2008Ç¯¤Ë·ëº§¡£09Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢10Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢15Ç¯7·î¤ËÂè3»Ò¡¦Âè4»Ò¤È¤Ê¤ëÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×Åì¸¶°¡´õ¤Î¡ÈºÌ¤êË¤«¤Ê¡Éºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý
¡¡Åì¸¶¤Ï¡ÖÌÀÆü¤ÎÄ«¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦¡¢¾¡ÍøÀë¸À¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ºÌ¤êË¤«¤Ê¡Èºî¤êÃÖ¤ÎÁÍý¡É¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£µã¤¾Ð¤¤¤Î³¨Ê¸»ú¤òÅº¤¨¡Ö²ÆµÙ¤ßÌÀ¤±¤Ê¤Î¤Ç¤Þ¤À³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ç¤¤Æ¤ë¤±¤É¿åÍËÆü¤Ë¤Ï¤â¤¦¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¥¼¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤«¤â¡×¤ÈÁÇÄ¾¤Ê¿´¶¤â¤Ä¤Å¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌÀÆü¤«¤é¤Î·òÆ®¤òµ§¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤é¤Ë¸þ¤±¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡ÖÍ¥¾¡¤Ç¤¹¡×¡ÖËÜÅö¤ËÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥Ï¡¼¥É¥ë¾å¤¬¤ë¡Á¡×¡Ö¥¹¥´¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åì¸¶¤Ï½ÀÆ»²È¤Î°æ¾å¹¯À¸»á¡Ê47¡Ë¤È2008Ç¯¤Ë·ëº§¡£09Ç¯5·î¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢10Ç¯11·î¤Ë¤ÏÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢15Ç¯7·î¤ËÂè3»Ò¡¦Âè4»Ò¤È¤Ê¤ëÁÐ»Ò¤Î½÷»ù¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£