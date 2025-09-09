¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Ç¿·¶õ¹Á¤¬³«¶È¡¡ÅÁÅýÄ¦¹ïÅ¸¼¨¤·´Ñ¸÷¿¶¶½¤Ø
¡¡¡Ú¥×¥Î¥ó¥Ú¥ó¶¦Æ±¡Û¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤Î¿·¤¿¤Ê¶õ¤Î¸¼´Ø¸ý¡Ö¥Æ¥Á¥ç¹ñºÝ¶õ¹Á¡×¤¬¼óÅÔ¥×¥Î¥ó¥Ú¥óÃæ¿´Éô¤«¤éÌó25¥¥í¤ÎÆîÉô¥«¥ó¥À¥ë½£¤Ç´°À®¤·¡¢9Æü¤Ë³«¶È¤·¤¿¡£ÍèË¬¼Ô¤Ë¥«¥ó¥Ü¥¸¥¢¤ÎÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ëÆâ¤Ë¤Ï¹â¤µ9¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÊ©Áü¤ä¡¢ÅÁÅýÅª¤ÊÍÍ¼°¤ÎÄ¦¹ï¤òÅ¸¼¨¡£¥¿¥¤¤È¤Î7·î¤Î·³»ö¾×ÆÍ¤Ï´Ñ¸÷¶È¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¯ÉÜ¤ÏÉü³è¤ÎÃÆ¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤°Õ¸þ¤À¡£
¡¡¹¤µ¤ÏÌó2600¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ç¡¢Ìó4Àé¥á¡¼¥È¥ë¤Î³êÁöÏ©¤òÈ÷¤¨¤ë¡£À°È÷ÈñÍÑ¤Ï20²¯¥É¥ë¡ÊÌó2940²¯±ß¡Ë°Ê¾å¤Ç¡¢·úÀß¤ÏÃæ¹ñ´ë¶È¤¬¼ê¤¬¤±¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤«¤é¤ÎÂè1ÊØ¤¬³êÁöÏ©¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¼ÖÎ¾¤«¤é¤ÎÊü¿å¤Ç´¿·Þ¡£¾èµÒ¤Ë¤ÏÅÁÅý¤Î¼ê¤Ì¤°¤¤¡Ö¥¯¥í¥Þ¡¼¡×¤¬ÇÛ¤é¤ì¤¿¡£