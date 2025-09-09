【ニューデリー＝青木佐知子】ロイター通信などによると、ネパールのカドガ・オリ首相は９日、首都カトマンズなどで１９人が死亡した抗議デモの激化を受け、辞任した。

デモは、政府が４日から実施していたＳＮＳの使用禁止や、汚職の横行に抗議する若者らが８日に始めたもので９日も続いていた。

オリ氏は「問題解決に向けた対応のため、本日付で首相の職を辞任する」とした書簡をラム・チャンドラ・ポーデル大統領に出し、受理された。これに先立ち、ネパール政府は、偽情報などの拡散を防ぐため、期限内に当局への登録をしなかったとしてフェイスブックやユーチューブなどＳＮＳへの接続を遮断する措置を撤回すると発表した。

カトマンズでは９日、外出禁止令にもかかわらず、多くの人々が議会や政権幹部らの邸宅の周りに集まり、抗議デモを続けた。一部が議会になだれ込んだほか、建物に放火するなどした。デモの激化を受け、一部の閣僚はヘリで自宅から脱出し、カトマンズの国際空港は閉鎖された。

統一共産党の党首だったオリ氏は２０２４年７月、主要政党のネパール会議派と連立を組み、４度目の首相に就任した。デモを受け、内相が８日に引責辞任したほか、政府の対応に反発して農相が９日に辞任するなど、オリ氏の退陣を求める声が高まっていた。