¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¥´¥¥Ö¥ê¤Î»à³¼º®Æþ¡¡½÷ÀµÒ¤Î¿½¹ð¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¡Ä2Å¹ÊÞ±Ä¶ÈÄä»ß¤Ë¡¡µþÅÔ»Ô
¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤Ë¥´¥¥Ö¥ê¤Î»à³¼¤¬º®Æþ¤Ç¤¹¡£
Âç¼ê¥é¡¼¥á¥ó¥Á¥§¡¼¥ó¡ÖÅ·²¼°ìÉÊ¡×¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢8·î24Æü¡¢µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¤Î¿·µþ¶Ë»°¾òÅ¹¤ÇÄó¶¡¤·¤¿¥é¡¼¥á¥ó¤Î¥¹¡¼¥×¤ÎÃæ¤Ë¡¢¥´¥¥Ö¥ê¤Î»à³¼¤¬º®Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¿½÷ÀµÒ¤Î¿½¹ð¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢¸½ºß¤Î¤È¤³¤í¡¢·ò¹¯Èï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¿·µþ¶Ë»°¾òÅ¹¤È¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º·ÏÎóÅ¹¤Î¡Ö²Ï¸¶Ä®»°¾òÅ¹¡×¤Ï¸½ºß¡¢±Ä¶ÈÄä»ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Å·²¼°ìÉÊ¤Î±¿±Ä²ñ¼Ò¤Ï¡¢ÀìÌç¶È¼Ô¤Ë¤è¤ë³²Ãî¶î½ü¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¡Ö¿®Íê²óÉü¤Ë¸þ¤±¤ÆÀ¿¿´À¿°Õ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£