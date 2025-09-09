９日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１６１円２３銭（０・４０％）安の４万３６２円１７銭だった。

４営業日ぶりに下落した。３３３銘柄のうち、２０８銘柄（約６２％）が値下がりした。

石破首相の退陣表明を受けて急上昇した前日からの反動もあり、幅広い銘柄が売られた。読売３３３は前日までの３営業日で計１０００円近く上昇しており、相場の過熱感も意識された。

業種別では、非鉄金属や電機、小売業などの下落が目立った。一方、不動産や物流関連の銘柄は上昇した。

個別銘柄の下落率では、三井金属鉱業の６・６９％が最も大きく、フジクラ（４・８０％）、ソフトバンクグループ（４・３５％）と続いた。

上昇率では、アドバンテスト（６・４５％）、ＭｏｎｏｔａＲＯ（３・０２％）、日本酸素ホールディングス（２・９４％）の順に大きかった。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比１８４円５２銭（０・４２％）安の４万３４５９円２９銭だった。午前の取引では一時、初めて４万４０００円台を超えたものの、その後は下落に転じ、４営業日ぶりに値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は１６・０８ポイント（０・５１％）低い３１２２・１２。