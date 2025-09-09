¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ë¡È¾¡¼ê¡É¤ËÅ´À½¥ì¡¼¥ë6m¡¡¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥ÉÍÑ¤Ë¡È²þÂ¤¡É¤«¡Ä¤Ò¤¸³Ý¤±¤â¤Ï¤º¤µ¤ì¤ë¡¡¡ÈÌÂÏÇ¥¹¥±¥Ü¡¼¡ÉÂ¾¤Î¼«¼£ÂÎ¤Ç¤â
¾¡¼ê¤Ë²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¸ø±à¤Î¥Ù¥ó¥Á¡£
Å´À½¤Î¥ì¡¼¥ë¤¬ÀÜÃå¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
°ìÂÎ¡¢Ã¯¤¬²¿¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÌäÂê¤Î¥Ù¥ó¥Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¿ÀÆàÀî¡¦¸üÌÚ»Ô¤Ë¤¢¤ë¸ø±à¡£
¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È¤·¤¿»þ´Ö¤¬²á¤´¤»¤ë½»Ì±¤Î·Æ¤¤¤Î¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¸ø±à¤Ë¡¢»ÈÍÑ¶Ø»ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ù¥ó¥Á¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÌÚ»Ô ¸ø±àÎÐÃÏ²Ý¡¦¸ÅÀ·ò¤µ¤ó¡§
¤³¤³¤Î¿§¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤Ë¡¢ÀÜÃåºÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÅ´¤Î¥ì¡¼¥ë¤¬6¥á¡¼¥È¥ë¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄ¥¤êÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
8·î25Æü¡¢»Ô¤Î¿¦°÷¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î±ï¤Ë¾¡¼ê¤Ë¤Ä¤±¤é¤ì¤¿Å´À½¤Î¥ì¡¼¥ë¤òÈ¯¸«¡£
¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢ÀÜÃåºÞ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤¬¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤Ï¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÀ×¤¬¡£
Å´À½¤Î¥ì¡¼¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¸ø±à¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤â¼ã¼Ô¤¬¿¼Ìë¤ËÁû¤°¡ÈÌÂÏÇ¥¹¥±¥Ü¡¼¡É¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»Ô¤Ï¡¢²¿¼Ô¤«¤¬¥¹¥±¥Ü¡¼¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ù¥ó¥Á¤ò²þÂ¤¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤Ò¤¸³Ý¤±¤¬4¸Ä¼è¤ê³°¤µ¤ì¤ëÈï³²¤ËÁø¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÌÚ»Ô ¸ø±àÎÐÃÏ²Ý¡¦¸ÅÀ·ò¤µ¤ó¡§
¿²Å¾¤ÓËÉ»ß¤Ç¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤¬¤Ê¤¤¤È¿²Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦Êý¤ä¡¢¾ì½ê¤ò¹¤¯ÀêÍ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢ËÉ»ß¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
²þÂ¤¤µ¤ì¤¿¥Ù¥ó¥Á¤ÎÈï³²³Û¤Ï¡¢Ìó8Ëü±ß¤ËµÚ¤Ö¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
°¼ÁÀ¤¬¹â¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢»Ô¤Ï·Ù»¡¤ËÈï³²ÆÏ¤òÄó½Ð¡£
¸ø±àÆâ¤Ç¤Î¥¹¥±¥Ü¡¼¤ÎÍøÍÑ¤òÁ´ÌÌ¶Ø»ß¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸üÌÚ»Ô ¸ø±àÎÐÃÏ²Ý¡¦¸ÅÀ¤µ¤ó¡§
¤¤Á¤ó¤È¶¥µ»¤È¤·¤Æ¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¤ò³Ú¤·¤ß¤¿¤¤Êý¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¦Êý¤Þ¤Ç¶Ø»ß¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯»ÄÇ°¡£
¸ø±à¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤«¤é¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤Ê¤êÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤«¤é¡¢¥¹¥±¥Ü¡¼¤Î¿Í¤¿¤Á¡£¤Ö¤Ä¤«¤ê¤½¤¦¤ÇÉÝ¤¤¡£»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¤È¾¯¤·¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¡¢ÉÔ°Â¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¶Ø»ß¤µ¤ì¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢Ìë¤ÊÌë¤Ê´í¸±¤ÊÁö¹Ô¤ò·«¤êÊÖ¤¹¡¢ÌÂÏÇ¥¹¥±¥Ü¡¼¡£
Æ±¤¸¿ÀÆàÀî¸©Æâ¤Î³ý¥öºê»Ô¤Î¸ø±à¤Ç¤â¡¢¥¹¥±¥Ü¡¼¤¬¶Ø»ß¤È¤Ê¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
8·î4ÆüÁáÄ«¡¢±Ä¶È»þ´Ö³°¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¾ì¤ËÊ£¿ô¤Î¼ã¼Ô¤¬¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¿¯Æþ¡£
¶áÎÙ½»Ì±¤«¤éÁû²»¤Î¶ì¾ð¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ã¼Ô¤¿¤Á¤Ï¡¢¸ø±à¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÁ°¤Ë°ÜÆ°¡£
¤½¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò»È¤Ã¤Æ¥Õ¥§¥ó¥¹¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½¾ì¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ò°ú¤¤º¤Ã¤¿À×¤¬ÃÏÌÌ¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
³ý¥öºê»Ô¤Ï¸ø±à¤Î¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥É¾ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖºÆ³«¤ÏÌ¤Äê¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£