ÄÔ´õÈþ¡õ¿ù±ºÂÀÍÛ¡¢¼¡½÷¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥©¥È¤òÈäÏª¡Ö²Ä°¦¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×
9·î8Æü¡¢ÄÔ´õÈþ¤¬Instagram¤ò¹¹¿·¡£¼¡½÷¤Î¡È¥Ë¥å¡¼¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥©¥È¡É¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«¡×¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¡È¥Ë¥å¡¼¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥©¥È¡É¤ò¸ø³«
ÄÔ¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÌ´¶õ¤Î¥Ë¥å¡¼¥Ü¡¼¥ó¥Õ¥©¥È¡×¤È¡¢¿·À¸»ù´ü¤ÎµÇ°»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤â¤¦Á´Éô²Ä°¦¤¯¤Æ »£±Æ¤Î»þ¤Ë¤Ï²Ä°¦¤¤¤¬°î¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¼Ì¿¿¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ê¤¹¤®¤ÆÌÂ¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¤¤¤¯¤Ä¤«Áª¤ó¤À¤è¡×¡Ö¤Ï¤¡²Ä°¦¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢¤ª¤¯¤ë¤ß¤Ë¤Ä¤Ä¤Þ¤ì¤¿¼¡½÷¤Î»Ñ¤ä¡¢É×¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¤È¶¦¤Ë¼¡½÷¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡¢2¿Í¤Î·ëº§»ØÎØ¤À¤È»×¤ï¤ì¤ë¤â¤Î¤òº¸¼êÌô»Ø¤Ë¤Ï¤á¤¿¼¡½÷¤Î¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±º¤È·ëº§¤·¤¿ÄÔ¡£º£Ç¯8·î8Æü¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¼¡½÷¤Î¤Û¤«¡¢17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡Ê´õ¶õ¡Ë¡¦14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦6ºÐ¤Î»°ÃË¤ò°é¤Æ¤ë5»ù¤ÎÊì¤Ç¡¢Æü¡¹¹¹¿·¤µ¤ì¤ëSNS¤ä¡¢YouTube¡ØÄÔ¤Á¤ã¤ó¥Í¥ë¡Ù¤Ï¾þ¤é¤Ê¤¤Åù¿ÈÂç¤Î¥ê¥¢¥ë¤ÊÉôÊ¬¤¬¶¦´¶¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëInstagram¤è¤ê