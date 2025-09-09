少子化が深刻化する中、子育て世帯が石川県内の協賛店舗で割引などの特典を受けられる県のプレミアム・パスポート事業が拡充されることになりました。これまでは子ども2人以上の世帯でしたが、11月からすべての子育て世帯が対象となります。

馳浩知事「第一子世帯を含めたすべての子育て家庭にサービスを拡大することとしており、11月16日からのサービス提供開始に向け来月1日からサービスの利用申請の受け付けを開始いたします」

2006年、全国に先駆けて始まった県のプレミアム・パスポート事業。

経済的な不安を抱える子育て世帯の家計を支援するため、県が2人以上の子どもを持つ世帯に対し協賛店舗で商品の割引やポイント付与などを行っています。

子育て支援「プレパス」の協賛店舗は県内で3000店

子ども3人の親「いしかわ動物園とか、プールとか施設（で使用）。子どもが3人いるので少しでもサービスがお得になったりとか家計にも優しいのでありがたいです」

記者リポート「子育て世帯を支援するプレパス、こちらの店で提示すると全てのドーナツが10円引きになります」

協賛店舗は現在3000店舗以上。事業開始当初、子ども3人以上の世帯が対象でしたが2017年に2人以上に拡大、そして、11月16日からは全ての子育て家庭が対象となります。

ウフフ・志賀嘉子社長「（対象拡大で）より多くの方に特典を使っていただけるかなと思うので楽しみにしている。我々も子育て世帯の皆さんを応援しているので、そういった方々が少しでも子育てを楽しんでもらえるように協力できたらと思う」

県少子化対策監室子ども政策課・沖野真奈美課長「（対象拡大は）子育て世帯を県内の協賛店舗のご協力・ご理解をいただいて社会全体で応援する機運を高める・より一層高めていくようなことをねらいとしている」

子ども1人の世帯からは期待の声

今回の拡充で対象となる世帯数は現在のおよそ2倍の9万1000世帯に。

これまで対象とならなかった子ども1人世帯からも期待の声が上がります。

子ども1人を育てる親「お店とか行って「プレパス協賛店」とマークがあっても（対象が）2人以上だった、と悲しい気持ちがあったので本当にいいニュース」「おむつ代とかもそうだけど、離乳食始まったので食費がかかってくる。そういうサポートがあると子育てしやすい。ずっと不安ばかりの中で子育てするのもあれなので（拡充は）嬉しい」

県少子化対策監室子ども政策課・沖野真奈美課長「子育てを『応援されている』という事を普段の生活の中から感じられることにつながるのではないか。まず子ども1人持っていただき、そのあと2人目、3人目も石川で子育てしたいというご家庭の増加につながることを願っている」

申請は10月1日から県や市の窓口で受け付けるほか、今回から電子申請も可能になるということです。