¡Ö2ÆüÁ°¤âÍè¤¿¡×À¤³¦Î¦¾å¥ê¥ì¡¼ÂåÉ½¡¦À¶¿å¶õÄ·Áª¼ê¤¬°¦¤¹¤ë¶âÂô¤Î¾ÆÆùÅ¹ ¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¸ÂÄê¡ÖÇ½ÅÐµí¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Ð¡¼¥¬¡¼¡×¤òÈÎÇä¤Ø
13Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ëÅìµþ2025À¤³¦Î¦¾å¡£´ü´ÖÃæ¤Ï¶¥µ»¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯²ñ¾ì¼þÊÕ¤Ç¤ª¤¤¤·¤¤¥°¥ë¥á¤â³Ú¤·¤á¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀÐÀî¸©Æâ¤«¤é¤âÏ·ÊÞ¤Î¿Íµ¤¾Æ¤ÆùÅ¹¤¬½ÐÅ¹¤·¤Þ¤¹¡£
º£¡¢ÏÃÂê¤ÎÁª¼ê¤È¤â¤æ¤«¤ê¤¬¤¢¤ëÃíÌÜ¤ÎÌ£¤ò¼èºà¤·¤Þ¤·¤¿¡£
µ×¡¹¹¾Î¶Èô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¶âÂô»Ô¤Î¾ÆÆùÈôÅ·Î¶¤ËÍè¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£½µËö¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ëÀ¤³¦Î¦¾å¤Ë´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡×
¶âÂô»Ô¿·¿ÀÅÄ¤ÇÁÏ¶È49Ç¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖÇ½ÅÐµíÇ§ÄêÅ¹ ¾ÆÆùÈôÅ·Î¶¡×
ÈôÅ·Î¶¤¬¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤Ç½ÐÅ¹¤¹¤ë¤Î¤¬À¤³¦Î¦¾å¤Î´ü´ÖÃæ¡¢²ñ¾ì¤Î¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¼þÊÕ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖTOKYOFORWARD2025¡×¤Ç¤¹¡£Ç½ÅÐÉü¶½»Ù±ç¤Î°ì´Ä¤Ç½ÐÅ¹°ÍÍê
¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï¡¢Å¹Ì¾¤Ë¤â¤¢¤ëÇ½ÅÐµí¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿¥á¥ó¥Á¥«¥Ä¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¡£
µ×¡¹¹¾Î¶Èô¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ö¤º¤Ã¤·¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÆù¤¬½À¤é¤«¤¤¡£¾åÉÊ¤Ê´Å¤ß¡¢Æù½Á¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥«¥ì¡¼É÷Ì£¤ÎÀéÀÚ¤ê¥¥ã¥Ù¥Ä¤âÌ£¤È¿©´¶¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡ª¡×
º£²ó¡¢ÈïºÒÃÏÇ½ÅÐ¤ÎÉü¶½»Ù±ç¤Î¤¿¤á¡¢Ç½ÅÐµí¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡ÖÈôÅ·Î¶¡×¤Ë½ÐÅ¹¤Î°ÍÍê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
Ç½ÅÐµíÇ§ÄêÅ¹ ¾ÆÆùÈôÅ·Î¶¡¦ºä²¼¾»½Ó¤µ¤ó¡ÖÇ½ÅÐµí¤ÎÇ§ÃÎÅÙ¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©¤«¤éÎ¥¤ì¤ë¤ÈÄã¤¤¤Î¤Ç¡¢Åìµþ¤ÎÀ¤³¦Î¦¾å¤ò¶¤Ë¡¢ÆüËÜÁ´¹ñ¡¢À¤³¦¤ËÇ½ÅÐµí¤òÈ¯¿®¤Ç¤¤¿¤é¡×À¤³¦Î¦¾å¥ê¥ì¡¼ÂåÉ½¡¦À¶¿åÁª¼ê¤â¾ïÏ¢
À¤³¦Î¦¾å¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ï¡¢¤³¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£º£¡¢ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤¢¤ëÁª¼ê¤âÅ¹¤Î¾ïÏ¢¡£
2ÆüÁ°¤Ë¤âÍè¤¿¤È¤¤¤¦Áª¼ê¤Ï¡¢
Ç½ÅÐµíÇ§ÄêÅ¹ ¾ÆÆùÈôÅ·Î¶¡¦ºä²¼¾»½Ó¤µ¤ó¡ÖÀ¶¿åÁª¼ê¤Ç¤¹¡×
4¡ß100¥á¡¼¥È¥ë¥ê¥ì¡¼¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¤·¤¿À±ÎÇ¹â¹»2Ç¯¤ÎÀ¶¿å¶õÄ·Áª¼ê¡£
Å¹¤ò°ì½ï¤ËÀÚ¤êÀ¹¤ê¤¹¤ëÄï¤Î¾»¤µ¤ó¤ÈÀ¶¿åÁª¼ê¤ÎÉã¡¦ÀµÍº¤µ¤ó¤¬¹â¹»¤ÎÆ±µéÀ¸¤Ç¤¹¡£
Ç½ÅÐµíÇ§ÄêÅ¹ ¾ÆÆùÈôÅ·Î¶¡¦ºä²¼¾»½Ó¤µ¤ó¡Ö1¤«·î¤Ë2²ó¤¯¤é¤¤Â¤ò±¿¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£2ÆüÁ°¤Ë¡¢µí¥¿¥ó¤òÃæ¿´¤ËÇ½ÅÐµí¤ÎÈþÌ£¤·¤¤¤ªÆù¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¹ñºÝÂç²ñ¤Ç¿©¤ÎÌÌ¤«¤éÀ¶¿åÁª¼ê¤ò±þ±ç
4·î¡¢À¶¿åÁª¼ê¤¬Í¥¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤Î¹ñºÝÂç²ñ¤ÎºÝ¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ó¤Ê¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â¡£
Ç½ÅÐµíÇ§ÄêÅ¹ ¾ÆÆùÈôÅ·Î¶¡¦ºä²¼¾»½Ó¤µ¤ó¡ÖÆüËÜ¿©¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Ìµ¤¤¤Î¤ÇÇ½ÅÐµí¤Î¥¡¼¥Þ¥«¥ì¡¼¤ä¤·¤°¤ì¼Ñ¤½¤Ü¤í¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¡¢¿©¤Ù¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ë¤ªÅÏ¤·¤·¤¿¡×
À¤³¦Î¦¾å¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¶¿åÁª¼ê¤Î±þ±ç¤Ë¤âÇ®¤¬Æþ¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç½ÅÐµíÇ§ÄêÅ¹ ¾ÆÆùÈôÅ·Î¶¡¦ºä²¼¾»½Ó¤µ¤ó¡Ö¿â¤ìËë¤ò°ÍÍê¤·¤Æ¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¥«¡¼¤ÎÁ°¤Ë¡Ö´èÄ¥¤ì¶õÄ·¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç±þ±ç¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡×¡Ö¤¼¤Ò¥ê¥ì¡¼¤ÇÂè°ìÁö¼Ô¤È¤·¤ÆÁö¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×