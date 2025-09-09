【女子バレー】佐藤淑乃の「国境を越えた友情」が話題 元タイ代表選手との“交流”動画に「スポーツは大きな教訓を与えてくれる」
佐藤淑乃と元タイ代表選手との交流が話題となった(C)Volleyball World
バレーボールの世界選手権で日本（世界ランク5位）はベスト4に進出。15年ぶりのメダル獲得とはならなかったが、準決勝のトルコ戦では最後まで諦めない姿勢を見せた。
【動画】佐藤淑乃と元タイ代表選手がハグ！友情が感じられるシーン
また、3位決定戦では同2位のブラジルと対戦し、セットカウント2-3で敗れた。今大会は4位という結果に終わっている。
そんな中、ブラジル戦でチーム最多34得点を挙げたアウトサイドヒッターの佐藤淑乃が、元タイ代表で、昨季まで佐藤と同じNEC川崎所属のアチャラポーン・コンヨットと交流する動画が話題となっている。動画は国際オリンピック委員会（IOC）日本語公式インスタグラムが公開している。
アチャラポーンは佐藤を慰めるように背中をさすり、手土産と思われる紙袋を見せながら2人は会話をしている様子だった。
この動画を見たファンからは「素敵な仲間 サイコー」「国境を越えた友情 良いね〜」「タイの応援が見ていて嬉しかったです」「なんて美しい愛情、愛、そして敬意の表れでしょう」「スポーツは大きな教訓を与えてくれる。対戦相手は決して敵ではない」と、2人の友情がうかがえるシーンに多くの反応が寄せられていた。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]
外部サイト
日々快適に、そして各々が目指す結果に向けてサポートするマガジンとして、多くの方々の「ココロ」と「カラダ」のコンディショニングを整えるのに参考になる媒体(誌面＆WEB)を目指していきます。