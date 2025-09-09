【女子バレー】佐藤淑乃の「国境を越えた友情」が話題　元タイ代表選手との“交流”動画に「スポーツは大きな教訓を与えてくれる」

写真拡大 (全2枚)

佐藤淑乃と元タイ代表選手との交流が話題となった(C)Volleyball World

　バレーボールの世界選手権で日本（世界ランク5位）はベスト4に進出。15年ぶりのメダル獲得とはならなかったが、準決勝のトルコ戦では最後まで諦めない姿勢を見せた。

【動画】佐藤淑乃と元タイ代表選手がハグ！友情が感じられるシーン

　また、3位決定戦では同2位のブラジルと対戦し、セットカウント2-3で敗れた。今大会は4位という結果に終わっている。

　そんな中、ブラジル戦でチーム最多34得点を挙げたアウトサイドヒッターの佐藤淑乃が、元タイ代表で、昨季まで佐藤と同じNEC川崎所属のアチャラポーン・コンヨットと交流する動画が話題となっている。動画は国際オリンピック委員会（IOC）日本語公式インスタグラムが公開している。

　アチャラポーンは佐藤を慰めるように背中をさすり、手土産と思われる紙袋を見せながら2人は会話をしている様子だった。

　この動画を見たファンからは「素敵な仲間　サイコー」「国境を越えた友情　良いね〜」「タイの応援が見ていて嬉しかったです」「なんて美しい愛情、愛、そして敬意の表れでしょう」「スポーツは大きな教訓を与えてくれる。対戦相手は決して敵ではない」と、2人の友情がうかがえるシーンに多くの反応が寄せられていた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]