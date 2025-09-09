ºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¡©¡Ö¥ª¥Õ¥£¥¹¥¦¥§¥¢¤ÎÅ¸¼¨²ñ¡×¾®Êª¤â´Þ¤á500¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬Âç½¸¹ç¡ÔÄ¹ºê¡Õ
¥ª¥Õ¥£¥¹¤ä¥Û¥Æ¥ë¥µー¥Ó¥¹¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¶È¼ï¤ÇÂ¿¤¯Ãå¤é¤ì¤ë¡ÖÀ©Éþ¡×¤¬Àª¤¾¤í¤¤¤Ç¤¹¡£
ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥¦¥§¥¢¤ÎÅ¸¼¨²ñ¤¬¡¢Ä¹ºê»Ô¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ºê»Ô¤Ç9Æü¡¢»Ï¤Þ¤Ã¤¿Å¸¼¨²ñ¡£
¥¸¥§¥ó¥Àー¥ì¥¹¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥¹¥é¥Ã¥¯¥¹¤ÎÀ©Éþ¤ä¡¢
ÇÑ´þÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¥¿¥Þ¥Í¥®¤Ê¤É¤ÇÀ÷¤á¤¿SDGs¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤â¡£
ºÇ¿·¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¥ª¥Õ¥£¥¹¥¦¥§¥¢¤ä¾®Êª¤Ê¤É¡¢Ìó500¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¤¥®¥ê¥¹È¯¾Í¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¦¥³¥¹¥á¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖMARY QUANT¡×¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥à¤â¡£
¡Ê¥Á¥¯¥Þ ¸¶ÅÄ½Ó¹¬¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤³¤ÎÀ©Éþ¤ÏÍÍ¡¹¤Ê¤È¤³¤í¤Ë¡¢¥Þ¥êー¥¯¥ï¥ó¥È¤ÎÆÃÄ§Åª¤Ê²ÖÊÁ¤òÇ¦¤Ð¤»¤¿¡¢Ãå¤ë¿Í¤Ë¤â¤¦¤ì¤·¤¤¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ç¤¹¡×
¥Ü¥¿¥ó¤äÎ¢ÃÏ¤Ê¤É¤Ë¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¡Ö¥Ç¥¤¥¸ー¡×¤Î²Ö¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿ ÉáÄÌ¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¸«¤¨¤ë¤³¤Á¤é¤Ï¡Ä
¡Ê·ª»³¿¿²µ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µー¡Ë
¡ÖÆ°¤¤ä¤¹¤¤¡£ÏÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤â¶Ê¤²¤Æ¤â¡¢ÂÎ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¡×
¥¹¥Ýー¥Ä¥¦¥§¥¢¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òÀ¸¤«¤·¤Æ¡¢»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ê¥«ー¥·ー¥«¥·¥Þ±Ä¶ÈÉô ²£ÄÍ ¸µ¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥¹¥È¥ì¥Ã¥Á¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ãå¤¿´¶¤¸¤ÏÈó¾ï¤ËÆ°¤¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆÃÄ¹¡×
¡Ê¶å½£¥ïー¥¯ Ä¹ºêËÜ¼Ò ¾£¿å ½¨µª ¾ïÌ³¼èÄùÌò¡Ë
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¤Î¿ô¤¬¤½¤í¤¦Å¸¼¨²ñ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤Î¤Ç¸«¤Æ¡¢Ãå¤Æ¡¢¿¨¤Ã¤Æ¡¢ÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¸¼¨²ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
Å¸¼¨²ñ¤Ï¡¢10Æü¤Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤¹¡£