鹿児島市交通局は9日の市議会で市電の運賃を2026年、大人1人あたり現在の170円から200円に値上げする方針を示しました。燃料費の高騰や人件費の増加など経営環境が大きく変化していることなどが背景にあるということです。



(記者)

「鹿児島市民の交通手段の一つ市電。来年8月から運賃が200円に値上される見通し」



鹿児島市交通局によりますと、市電・市バスの事業は厳しい経営状況が続いていて、2024年度は5億2800万円あまりの赤字となりました。新型コロナが5類に移行してから一旦、収支は改善の方向に向かったものの、燃料費の高騰や人件費の増加などにより費用が増え、再び悪化している状況です。





そうした中、9日の市議会で大人1人あたり、現在の170円から200円に値上げする方針が示されました。(鹿児島市交通局・枝元昌一郎局長)「市電の安全かつ安定的な運行を維持するとともに利便性向上も講じながらサービスを安定して提供し続けるための財源確保策として、現行170円を200円とする方針を固めた」2026年2月の市議会で議案を提出し、可決されれば、2014年以来、12年ぶりの値上げとなります。運賃の改定は、2026年8月から行われる見通しです。