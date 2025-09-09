「え〜!! いつの間に！」MALIA.、2人目の孫の誕生を報告！ 「ビックリ!!」「世界一美しいグランマ」
モデルのMALIA.さんは9月9日、自身のInstagramを更新。2人目の孫が誕生したことを報告し、写真を公開しました。
【写真】2人の孫を抱くMALIA.
この投稿には「え〜!! いつの間に！」「ビックリ!!」「おめでとうございます」「こちらまでハッピーになります」や「#世界一美しいグランマ」「若くて綺麗すぎるおばあちゃん」といった声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「え〜!! いつの間に！」MALIA.さんは「2人目のお孫ちゃんが生まれましたーっ」などと報告し、3枚の写真を投稿。1、2枚目が生まれたばかりの孫を抱く姿、そして3枚目が1人目の孫も膝に乗せて、2人の孫を同時に抱く姿です。とても祖母には見えない若々しい美貌です。
「本当に家族を大事にしてるのが伝わってきます」8月31日の投稿では、1人目の孫を抱っこする姿を公開したMALIA.さん。ファンからは「本当に家族を大事にしてるのが伝わってきます」「みんな素敵です」などの温かい声が寄せられました。今後もすてきな投稿を期待したいですね。
