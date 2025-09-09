¹â¶¶¹îÅµ¡¢16ºÐÄ¹ÃË¤Î¼êºî¤ê¤ß¤½½Á¤ËÀå¸Ý¡ÖÆ¦Éå¤ÎÀÚ¤êÊý¤âÀäÌ¯¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡¡È¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖºÇ¹â¤Î¤´ÃÚÁö¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÈþÌ£¤·¤¤¤ªÌ£Á¹½Á¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¹â¶¶¹îÅµ¡Ê60¡Ë¤¬¡¢9Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£Ä¹ÃË¡Ê16¡Ë¤Î¼êºî¤ê¤ß¤½½Á¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¹â¶¶¤Ï¡ÖÂ©»Ò¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤È¡¢Æ¦Éå¤ä¥ï¥«¥á¤¬¤É¤Ã¤µ¤êÆþ¤Ã¤¿¤ß¤½½Á¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤ª¤«¤º¤Ï¥Ý¡¼¥¯¥½¥Æ¡¼¡£º£¤Ï²Æ¤ÎÈè¤ì¤â½Ð¤ë»þ¤À¤·¡¢ÂÎºî¤ê¤·¤Æ¤ëÂ©»Ò¤Ë¤ÏÂç»ö¤Ê¥Ó¥¿¥ß¥óB¡£¤½¤ì¤ò¥¬¥Ã¥Ä¥êÀ¸¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¾ßÌý¥À¥ì¤Ë¿»¤·¤Æ¡×¤ÈÌë¤´¤Ï¤ó¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ»¤¤¤á¤Î¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢Ì£Á¹¤Î±öÇß¤â¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¯¡¢Æ¦Éå¤ÎÀÚ¤êÊý¤âÀäÌ¯¤ÇÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿ ²¿¤è¤ê´ò¤·¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ó¤ÊÆü¾ï¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¡×¡Ö¤¹¤´¤¤¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¤´ÃÚÁö¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÀ¤³¦°ìÈþÌ£¤·¤¤¤ªÌ£Á¹½Á¡×¡Ö¤É¤ó¤É¤óÀ®Ä¹¤·¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
