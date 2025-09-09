俳優の寺田心（１７）が９日、都内で行われたペットライン「シニア犬猫実態調査」＆「感謝の手紙コンテスト」発表会に出席した。

イベントでは寺田による“愛犬への感謝の手紙”朗読も行われた。愛犬５匹を飼っており、その中でも７歳となるももへ向けた手紙を用意した。

手紙では「ももへ。初めて会った時は微動だにしなかったね。その時に思ったんだ、僕がこの子を幸せにしたいって」と振り返りつつ、「少しずつ外に連れて行ったり、あきらめずに触ってみたり、君は何が好きなのかなと試行錯誤の毎日だった。僕は間違っていたと思う。僕が幸せにしてあげるのではなくて、僕が君に幸せをもらっているよ」と感謝。「シニアになって今までできたことができなくなったり、寝る時間が少しずつ増えたり、この先もっと大変なことは増えるかもしれない。でも、ずっとそばにいるから長生きしてね」と思いを伝えた。

子役として活躍してきた自身は今年から高２となった。将来の夢は「獣医師」として、俳優業と動物に関わる仕事の両立を目指すことをこれまでにも明かしている寺田。愛犬が７歳を超えてくると「今までできていたことができなくなった。おしっこの失敗や寝る時間が増えた」と実感したことを語った。だからこそ「高校生になって学校の授業とかがあるけど、愛犬と過ごす時間は大事にしたい。もっと一緒に時間を使いたい」と話した。