8月8日の記録的な大雨から1か月が経ちましたが、通行止めやJRの運休などいまも地域住民の生活に大きな爪痕を残しています。県選出の国会議員ら3人が復旧のあり方などについて国に要望する方針を明らかにしました。



国に対して要望を行うのは、鹿児島3区選出で立憲民主党の野間健衆議院議員と無所属の尾辻朋実参議院議員ら3人です。



8月8日、線状降水帯が2度発生した県内は大きな被害に見舞われました。大雨の影響で国道10号などが通行止めになっていて、現在も復旧作業が進められています。国は今回の大雨被害を「激甚災害」に指定する方針を明らかにしています。





災害が起こった場所を元の状態に戻す「原形復旧」ではなく、再び災害が起こらないようにする「改良復旧」を行うこと。被災した自治体への人的支援や財政的な支援を国に要望するということです。（立憲民主党・野間健衆議院議員）「黙っていても地域や国がやってくれるなら声を上げる必要はないがこのままだと原形復旧でお茶を濁されるのでは困るので声を上げなければと思った」（無所属・尾辻朋実参議院議員）「激甚災害指定をした段階で次に災害が起きないような手当をする予算までつけることを国はメッセージとして出すことは必要。今これだけ災害が増えているので国に提言しなければならない」今週中には提言書を提出する予定だということです。