【東京ゲームショウ2025】 会期：9月25日～9月28日 ビジネスデイ 9月25日10時～17時/9月26日10時～17時 一般公開日 9月27日9時30分～17時/9月28日9時30分～16時30分 会場：幕張メッセ（千葉市美浜区）

セガは、9月25日より開催されるイベント「東京ゲームショウ2025（TGS2025）」についてセガおよびアトラスブースの出展情報を公開した。

今年のブースにはレースゲーム「ソニックレーシング クロスワールド」やNintendo Switch 2用RPG「ペルソナ3 リロード」をはじめとしたセガとアトラス、複数のパートナーメーカーのタイトルが出展される。パフォーマンスやインフルエンサーによるゲームプレイが楽しめるステージショウ「ファンタイムSHOW」も実施される予定で、2025年は全ステージプログラムがセガ公式YouTubeにて生配信される。

物販コーナーも展開される予定で、こちらではセガのロゴを使った商品や「ソニックレーシング クロスワールド」や「ペルソナ」シリーズの新グッズが発売。詳細は特設サイト上で後日公開が予定されている。

□「セガ／アトラスTGS2025特設サイト」のページ

(C) SEGA