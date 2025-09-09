「メロ男」RIIZE・ショウタロウ、ナイトラン中に魅力溢れ出す！端正な姿からにじみ出る可愛さ【PHOTO】

ボーイズグループRIIZEのメンバー、ショウタロウが夜にランニングを楽しむ姿を公開した。

去る9月8日、ショウタロウはRIIZEの公式インスタグラムを更新。

キャプションには、「night run」という言葉とともに走る人の絵文字を綴り、複数枚の写真を投稿した。

公開された写真は、ショウタロウが台湾・台北で夜にランニングをしたときに捉えられたものである。8月30日、RIIZEは台北・NTSUアリーナでコンサート「2025 RIIZE CONCERT TOUR［RIIZING LOUD］IN TAIPEI」を開催した。

（写真＝RIIZE公式Instagram）ショウタロウ

写真のなかのショウタロウは、全身黒の運動着を着用し夜の台北に繰り出した。なかでも、自動販売機のキャラクターと同じくポーズを取った写真では、カジュアルなスニーカーと相まって可愛らしい魅力がよく伝わってくる。

投稿を目にしたファンからは、「はあムカつく かっこいいし可愛い（泣）」「さりげないところで背の高さ感じられる たまらん」といった反応が寄せられていた。

なお、ショウタロウはYouTubeコンテンツ「ショウタロウのデザート」で単独MCを務めている。隔週木曜日に新エピソードが配信中だ。

◇ショウタロウ プロフィール

2000年11月25日生まれ。本名は大崎将太郎（おおさき・しょうたろう）。神奈川県・横浜市出身。2019年にインスタグラムを通じてスカウトされ、オーディションを経てSMエンターテインメントに入社。2020年10月にNCTの新メンバーとしてデビュー。約2年7カ月の活動を経て、2023年5月にNCTを脱退。同年9月にRIIZEとして再デビューを果たした。5歳からダンスを習い、EXILEやGACKTなどのバックアップダンサー経験がえう実力派で、K-POPアイドルの中でもトップクラスのスキルを持つと評価されている。