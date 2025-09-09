¸µNGT48²®ÌîÍ³²Â¡¢Âè1»Ò½Ð»ºÈ¯É½¡ÖÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×»Ò¶¡¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/09/09¡Û¸µNGT48¤Î²®ÌîÍ³²Â¡Ê26¡Ë¤¬9·î9Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤òÄÌ¤¸¡¢Âè1»Ò¤Î½Ð»º¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û½Ð»ºÈ¯É½¤Î¸µNGT¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢Âè1»Ò¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È
¡ÖÀèÆü¡¢Ìµ»ö¤ËÂè°ì»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿²®Ìî¡£¡Ö½Ð»º¤ÏÁÛÁü°Ê¾å¤ËÂçÊÑ¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤Ë´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡ª¤½¤ì¤Ç¤â¡¢»ºÀ¼¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÁ´¤Æ¤ÎÎÏ¤¬È´¤±¡¢½é¤á¤ÆÊú¤¤·¤á¤¿¤È¤¤Ë¤ÏÄË¤ß¤â²¿¤â¤«¤âËº¤ì¤ë¤Û¤É¤Î´î¤Ó¤Ç¡¢ÎÞ¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¡¢²æ¤¬»Ò¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿»þ¤Î´¶Æ°¤ä¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢É×¤Ë¤Ï¡Ö»Å»ö½ª¤ï¤ê¤ÇÈè¤ì¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¤â¡¢ËèÆü·ç¤«¤µ¤ººÇ¸å¤Î»þ´Ö¤Þ¤ÇÌÌ²ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿É× ¥ß¥ë¥¯¤ä¥ª¥à¥ÄÂØ¤¨¡¢Êú¤Ã¤³¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë´èÄ¥¤ê¡¢»ä¤Î¥±¥¢¤Þ¤Ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¤§¡ª¡ª¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Ï²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢²æ¤¬»Ò¤ò²¿¤è¤ê¤â¹¬¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë ¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢Êì¤È¤·¤Æ¶¯¤¯À®Ä¹¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àº°ìÇÕ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
Åê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢»Ò¶¡¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼ý¤á¤¿¼Ì¿¿¤ä¡¢²®Ìî¤¬»Ò¶¡¤ò°¦¤ª¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
²®Ìî¤Ï¡¢26ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Î2·î16Æü¤ËÆþÀÒ¤òÊó¹ð¡£4·î¤ËÂè1»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
