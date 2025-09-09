¾þ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯·Ú¤ä¤«¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Ë º£¤³¤½¡ÈÁÇ¡É¤Î¼«Ê¬¤òËá¤¯¡ª ¡ÚTHIS WEEK¡ÇS ISSUE¡Û¡Á»¨»ï¡Øanan¡ÙºÇ¿·¹æ
SNS¤Ç¤Î±Ç¤¨¤äÀ¹¤ê¤Î±þ½·¤ËÈè¤ì¡¢Åù¿ÈÂç¤Î¼«Ê¬¤Ë²óµ¢¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëº£¡¢É½ÌÌ¤ä¾®¼êÀè¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢´ðËÜ¤ÈËÜ¼Á¤ËÎ©¤ÁÊÖ¤ë¡ÖÁÇ¤òËá¤¯2025¡×ÆÃ½¸¡£
AI¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤³¤ì¤«¤é¤Î¥¹¥¥ë¤ä¡¢ÄÞ¤ä»õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÀèÃ¼¤òÀ°¤¨¤ë¥Ñ¡¼¥Ä¥±¥¢¡¢QuizKnock¤È³Ø¤Ö¿ô³ØÅª»×¹Í¡¢Ã£¿Í¤ËÊ¹¤¯ºÇ¿·¤Î¸ì³Ø¥Þ¥¹¥¿¡¼¥á¥½¥Ã¥É¤Ê¤É¡¢³Æ¼ï¤ÎÁÇ¤òËá¤¯¥á¥½¥Ã¥É¡á¡ÈÁÇ³è¡É¤ò¤´¾Ò²ð¡£»ÖÅÄºÌÎÉ¤µ¤ó¡¢¤Ê¤¨¤Ê¤Î¤µ¤ó¡¢M!LK¤âÅÐ¾ì¡£É½»æ¤Ï¡¢Snow Man¤ÎµÜ´ÜÎÃÂÀ¤µ¤ó¤¬¥½¥í¤Ç¡£¹õ¤¤°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ê´ÜÍÍ¤ÏÉ¬¸«¡ª ¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¤Ï·à¾ìÈÇ¡Øµ´ÌÇ¤Î¿Ï¡Ù¤ÎÆÃ½¸µ»ö¤ò12¥Ú¡¼¥¸·ÇºÜ¡£MAZZEL¤Î¥Ð¥Ç¥£¥°¥é¥Ó¥¢´ë²è¤â¥¹¥¿¡¼¥È¡£¡ÊS¡Ë