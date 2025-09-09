山本舞香（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/09/09】女優の山本舞香が9日、自身のInstagramを更新。7日にさいたまスーパーアリーナで開催されたGENERATIONS（ジェネレーションズ）と「TOKYO GIRLS COLLECTION」とのスペシャルコラボイベント「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」のオフショットを公開した。

【写真】山本舞香、9年ぶり再会イケメン俳優と密着ランウェイ

◆山本舞香「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」オフショット公開


「TOKYO GENERATIONS COLLECTION」に出演した山本は、GENERATIONSの白濱亜嵐・EXILE MAKIDAI・DJ DARUMAとの4ショットや白濱とのランウェイの写真、動画などを投稿。白濱と山本は映画「ひるなかの流星」（2017年）で共演しており、「9年前に映画で共演して以来、連絡をもらって即決でした。誘ってくれてありがとう。馬村×ゆゆか ではなく白濱亜嵐×山本舞香としてのランウェイでした」と白濱と自身の当時の役名を用いながら白濱から直接誘われたことを明かした。

「素敵なステージでした 楽しかったーーーっ 良き思い出」と締めくくられたこの投稿に、ファンからは「大好きなひるなかコンビ」「素敵なご縁」「懐かしい2人の共演エモい」「コラボすごくカッコよかった」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

