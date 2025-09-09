¥Á¥ç¥³¥×¥éÄ¹ÅÄ¡¢ÁêÊý¡¦¾¾Èø¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡È¾®¤µ¤Ê¥¦¥½¡É¡ÖYouTube¤Î¼ý±×¤Î¼è¤êÊ¬¡Ä¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥×¥é¥Í¥Ã¥È¤ÎÄ¹ÅÄ¾±Ê¿¡Ê45ºÐ¡Ë¤¬¡¢9·î9Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¾ðÊóÈÖÁÈ¡ÖDayDay.¡×¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë½Ð±é¡£ÁêÊý¡¦¾¾Èø½Ù¡Ê43ºÐ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤¿¡È¾®¤µ¤Ê¥¦¥½¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¡¢¡ÖÄ¹ÅÄ¤¯¤ó¤Ï¡¢ºÇ¶á¡¢ÁêÊý¤Î¾¾Èø¤¯¤ó¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤Ä¤¤¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê¡È¾®¤µ¤Ê¥¦¥½¡É¤È¤«¤¢¤ë¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤¦¡¼¤ó¡¢¤Ç¤âËÍ¡¢¤¢¤¤¤Ä¤Ë¥¦¥½¤Ê¤ó¤Æ¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¡×¤È²óÅú¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤«¤é°ìÀÆ¤Ë¡Ö¤½¤ì¤¬¥¦¥½¤À¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ö¡£
²þ¤á¤Æ¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈYouTube¤Î¼ý±×¤Î¼è¤êÊ¬¡¢È¾¡¹¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤Î¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ª¥ì¤Î¤Û¤¦¤¬Â¿¤á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¹ðÇò¤·¡¢ÈÖÁÈMC¤ÎÆî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¡¦»³Î¤Î¼ÂÀ¤Ï¡Ö¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¥¦¥½¤À¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤¬¡¢Ä¹ÅÄ¤Ï¡ÖÁ´Éô¥ª¥ì¤¬¹Í¤¨¤Æ¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤È¶«¤ó¤À¡£
